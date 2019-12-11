«Верни красоту!» 27-летнюю Дарью Мельникову раскритиковали за короткую стрижку «под мальчика»

Но ее восторги разделили не все ее поклонники. Одни отметили, что Дарья невероятно стильная и короткие волосы ей идут. Другие принялись критиковать.

«Бибер, ты ли это?», «Огонь!», «Верни длинные», «Такая красотка была, что стало», «Какие ей нравятся, такие и носят», «Кайф», «Лапуля», «Нееет, было лучше», — разразились споры в комментариях.

Дарья, судя по ее публикациям, «не парится» насчет своего внешнего вида. Так, вскоре после родов актриса поделилась с подписчиками результатами участия в бодипозитивной фотосессии, показав свое тело через несколько месяцев после рождения младшего сына.