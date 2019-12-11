«Верни красоту!» 27-летнюю Дарью Мельникову раскритиковали за короткую стрижку «под мальчика»
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Фото: Instagram
Дарья Мельникова, прославившаяся после съемок в сериале «Папины дочки», весной 2019 года изменила имидж. Она не просто обрезала локоны, а побрилась на лысо. Ее преображение было таким неожиданным, что ее испугался даже собственный маленький сын.
И уже несколько месяцев Дарья носит только короткую стрижку, лишь корректируя ее. Очередным преображением Мельникова поделилась с подписчиками в Instagram, отметив, что работа мастера ей очень нравится. «Сон», — подписала она фотографию, снятую сразу после посещения салона.
Но ее восторги разделили не все ее поклонники. Одни отметили, что Дарья невероятно стильная и короткие волосы ей идут. Другие принялись критиковать.
«Бибер, ты ли это?», «Огонь!», «Верни длинные», «Такая красотка была, что стало», «Какие ей нравятся, такие и носят», «Кайф», «Лапуля», «Нееет, было лучше», — разразились споры в комментариях.
Дарья, судя по ее публикациям, «не парится» насчет своего внешнего вида. Так, вскоре после родов актриса поделилась с подписчиками результатами участия в бодипозитивной фотосессии, показав свое тело через несколько месяцев после рождения младшего сына.
Фото и видео: Instagram
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