Верховая езда, руководство музыкальной школой: как живет дочь Александра Малинина Устинья
Фото: @ustinya_malinina_official/ Instagram
По словам звездной наследницы, она успевает буквально все: заниматься верховой ездой, спортом, музыкой, и другое. Так, например, несмотря на то, что Устинья еще сама проходит обучение в престижной консерватории Лондона, она уже дает сама уроки музыки. Девушка также поведала на своей странице в социальных сетях, что уже создала свою собственную методику преподавания вокала.
Отметками Устинья очень довольна. «Ну что! Можно меня поздравить, на этот триместр я сдала все экзамены!» — похвасталась она.
Напомним, что всего у Александра Малинина четверо родных детей: звезда «Фабрики звезд» Никита Малинин от первого брака, дочь Кира от Романа с Ольгой Зарубиной, которую он не хотел признавать, а также двойняшки Фрол и Устинья от его нынешней супруги Эммы.
Кроме того, он усыновил сына Эммы от первого брака Антона и дал ему свою фамилию — ранее молодой человек уже успел сделать его дедушкой.
Фото: @ustinya_malinina_official/ Instagram
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