Верховая езда, руководство музыкальной школой: как живет дочь Александра Малинина Устинья

Напомним, что всего у Александра Малинина четверо родных детей: звезда «Фабрики звезд» Никита Малинин от первого брака, дочь Кира от Романа с Ольгой Зарубиной, которую он не хотел признавать, а также двойняшки Фрол и Устинья от его нынешней супруги Эммы.

Кроме того, он усыновил сына Эммы от первого брака Антона и дал ему свою фамилию — ранее молодой человек уже успел сделать его дедушкой.