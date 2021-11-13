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Верка Сердючка разоткровеничалась о причинах отказа от концертов в России

Андрей Данилко объяснил журналистам, почему уже несколько лет не выступает в России. Одним из оснований для такого решения 48-летний артист назвал проблемы со своим здоровьем. Кроме того Данилко выделил еще две важных причины и назвал условия возвращения к российским гастролям.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Верка Сердючка

Фото: East News Russia

Верка Сердючка может вернуться к выступлениям в России. Исполняющий роль всенародно любимой проводницы Андрей Данилко признался, что непрочь снова выступать перед российскими поклонниками, но лишь после того, как отношения между странами потеплеют. Сейчас поездки украинских артистов в Россию воспринимают на родине звезды негативно.

«У каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство», — объяснил Андрей Данилко в интервью News.ru.

Также артист признался, что чувствует себя не очень хорошо, давние проблемы со здоровьем не отступили. Третья причина — дорогое в условиях пандемии путешествие до Москвы, что делает экономически невыгодным разовые поездки в Россию.

Ранее один из украинских продюсеров рассказал о состоянии здоровья Андрея Данилко.

Фото и видео: East News

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