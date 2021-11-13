Верка Сердючка разоткровеничалась о причинах отказа от концертов в России

Верка Сердючка может вернуться к выступлениям в России. Исполняющий роль всенародно любимой проводницы Андрей Данилко признался, что непрочь снова выступать перед российскими поклонниками, но лишь после того, как отношения между странами потеплеют. Сейчас поездки украинских артистов в Россию воспринимают на родине звезды негативно.

«У каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство», — объяснил Андрей Данилко в интервью News.ru.