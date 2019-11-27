Черно-белое фото томной и уставшей Веры Брежневой спровоцировало новую волну разговоров о ее беременности
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Веры Брежневой
Фото, которое Вера Брежнева опубликовала в своем блоге, а также комментарий к нему, вызвали бурные обсуждения.
«Немного о моем состоянии сейчас... Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью... а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября... понимаю, что если бы снимали реалити о моей жизни, один день не поместился бы в серию)) а особенно в этом месяце. Но у каждого человека это разные месяцы. Или у вас тоже ноябрь?», — написала она.
«Ой да ладно тебе ноябрь! У тебя весь этот год такой», «Вам все это так идет... черно-белые кадры, чувственный взгляд и минимализм. Стильно и женственно», «После твоих слов захотелось пересмотреть фильм "Сладкий ноябрь"», — обсуждают поклонники фото.
«Беременны?)», «Вера, Вы не беременны случайно?», «И я тоже так подумала», «И я так подумала»,– пишут те, кто ждет от певицы «хороших новостей».
В комментариях прозвучал вопрос и о «главной новости» этой осени: «Про разрыв с К. М. правда? Говорят, что Вы всех в блок кто спрашивает об этом».
«Два слуха в одном комментарии я еще не встречала», — сыронизировала Вера.
Фото и видео: instagram
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