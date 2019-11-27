Черно-белое фото томной и уставшей Веры Брежневой спровоцировало новую волну разговоров о ее беременности

«Ой да ладно тебе ноябрь! У тебя весь этот год такой», «Вам все это так идет... черно-белые кадры, чувственный взгляд и минимализм. Стильно и женственно», «После твоих слов захотелось пересмотреть фильм "Сладкий ноябрь"», — обсуждают поклонники фото.

«Беременны?)», «Вера, Вы не беременны случайно?», «И я тоже так подумала», «И я так подумала»,– пишут те, кто ждет от певицы «хороших новостей».

В комментариях прозвучал вопрос и о «главной новости» этой осени: «Про разрыв с К. М. правда? Говорят, что Вы всех в блок кто спрашивает об этом».

«Два слуха в одном комментарии я еще не встречала», — сыронизировала Вера.