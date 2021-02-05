Венсан Кассель и Тина Кунаки появились в первой совместной рекламной кампании

Венсан Кассель и его молодая жена Тина Кунаки появились в совместной рекламной кампании – пара стала амбассадорами французского бренда одежды и аксессуаров The Kooples.

Кроме того, они представили собственную унисекс-коллекцию под названием Tina for Vincent, купить которую можно будет в марте.

«Влюбленные друг в друга в течение пяти лет и женатые с 2018 года, очаровательная модель Тина Кунаки и знаковый французский актер Венсан Кассель являются воплощением дерзкой, бунтарской и харизматичной пары», – написали о них в The Kooples.

«Они являются самой харизматичной и смелой парой, которая нарушает общепринятые устои и устанавливает свои собственные правила. Наши герои знают, как элегантно продемонстрировать бунтарскую ДНК бренда, показав ее через призму своих взаимоотношений».

Накануне на обложке французского журнала Elle появилась дочь Венсана Касселя от Моники Белуччи, Дева Кассель. Это стало ее второй обложкой за карьеру.