Дочь Моники Белуччи Дева Кассель появилась на обложке глянца

Дочь Венсана Касселя и Моники Белуччи появилась на обложке французского Elle.

Девушка позирует в элегантном наряде от Prada – темном свитере, под которым просвечивает жёлтый топ, и объемной юбке-миди.

В Instagram журнала в публикации с обложкой девушку назвали ни много, ни мало музой итальянской моды – чаще всего она представляет именно итальянские марки.

Кроме того, она сотрудничает с парижским агентством Karin Models, с которым работает и Моника Беллуччи.

Это уже не первое появление Девы на страницах французского Elle – молодая модель дебютировала в журнале в октябре прошлого года.

Впервые в модельном бизнесе Дева Кассель дебютировала летом 2019 года.

Моника Беллуччи отметила достижение своей дочки в своем блоге:

«Новая прекрасная съемка моей Девы», – написала Моника.