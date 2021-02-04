Дочь Моники Белуччи Дева Кассель появилась на обложке глянца
Фото: www.instagram.com/d.casseluxxi/
Дочь Венсана Касселя и Моники Белуччи появилась на обложке французского Elle.
Девушка позирует в элегантном наряде от Prada – темном свитере, под которым просвечивает жёлтый топ, и объемной юбке-миди.
В Instagram журнала в публикации с обложкой девушку назвали ни много, ни мало музой итальянской моды – чаще всего она представляет именно итальянские марки.
Кроме того, она сотрудничает с парижским агентством Karin Models, с которым работает и Моника Беллуччи.
Это уже не первое появление Девы на страницах французского Elle – молодая модель дебютировала в журнале в октябре прошлого года.
Впервые в модельном бизнесе Дева Кассель дебютировала летом 2019 года.
Моника Беллуччи отметила достижение своей дочки в своем блоге:
«Новая прекрасная съемка моей Девы», – написала Моника.
Сама легендарная актриса, несмотря на возраст, не отстает от талантливой дочери и продолжает появляться на обложках глянцевых журналов — в апреле Моника украсила собой апрельский номер журнала Madame Figaro/
Фото и видео: Instagram Девы Кассель
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