passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Британская принцесса Беатрис отменила роскошную свадьбу во дворце из-за эпидемии коронавируса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Фото: Global Look Press

31-летняя принцесса Беатрис Йоркская и ее избранник, 35-летний британский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци решили отметить важное для них событие в тесном семейном кругу.

«Принцесса Беатрис и мистер Мопелли Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание они уделили рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — говорится в официальном сообщении британского королевского дворца.

Напомним, слухи о романе принцессы Беатрис и основателя консалтинговой компании Banda Эдоардо Мапелли Моцци появились осенью 2018 года. Мультимиллионер уже был женат и от предыдущего брака у него есть двухлетний сын, но этот факт не смутил внучку королевы Елизаветы II. В прошлом году влюбленные сообщили о своей помолвке. В Instagram жениха тогда появилось несколько трогательных снимков с возлюбленной, которые он подписал так: «Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда».

Официальная свадебная церемония Эдоардо и Беатрис, на которую были приглашены в том числе члены королевской семьи и звезды шоу-бизнеса, должна была пройти в Сент-Джеймсском дворце, а торжественный прием — в Букингемском дворце.

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!