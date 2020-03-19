Британская принцесса Беатрис отменила роскошную свадьбу во дворце из-за эпидемии коронавируса
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Фото: Global Look Press
«Принцесса Беатрис и мистер Мопелли Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание они уделили рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — говорится в официальном сообщении британского королевского дворца.
Напомним, слухи о романе принцессы Беатрис и основателя консалтинговой компании Banda Эдоардо Мапелли Моцци появились осенью 2018 года. Мультимиллионер уже был женат и от предыдущего брака у него есть двухлетний сын, но этот факт не смутил внучку королевы Елизаветы II. В прошлом году влюбленные сообщили о своей помолвке. В Instagram жениха тогда появилось несколько трогательных снимков с возлюбленной, которые он подписал так: «Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда».
Официальная свадебная церемония Эдоардо и Беатрис, на которую были приглашены в том числе члены королевской семьи и звезды шоу-бизнеса, должна была пройти в Сент-Джеймсском дворце, а торжественный прием — в Букингемском дворце.
Фото: globallookpress
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