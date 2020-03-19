Британская принцесса Беатрис отменила роскошную свадьбу во дворце из-за эпидемии коронавируса

Напомним, слухи о романе принцессы Беатрис и основателя консалтинговой компании Banda Эдоардо Мапелли Моцци появились осенью 2018 года. Мультимиллионер уже был женат и от предыдущего брака у него есть двухлетний сын, но этот факт не смутил внучку королевы Елизаветы II. В прошлом году влюбленные сообщили о своей помолвке. В Instagram жениха тогда появилось несколько трогательных снимков с возлюбленной, которые он подписал так: «Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда».