Ведущий Первого канала Тимур Соловьев стал отцом

Телеведущий Тимур Соловьев, который работает на Первом канале и ведет программу «Доброе утро!» , стал отцом. У него и его жены Анны родилась девочка. Об этом рассказал сам телеведущий, опубликовав в социальных сетях фото из родительного дома, где он был вместе с женой.

«Дочь. Спасибо, любимая, ты герой», – написал Соловьев.

Долгое время Соловьев скрывал беременность Анны, и только недавно она начала публиковать фотографии с животом.

Роды прошли в элитном столичном госпитале «Лапино».

Поженились Тимур и Анна в августе прошлогодний года. Отношения с возлюбленной телеведущий долгое время скрывал, поэтому свадьба для многих стала неожиданностью. Она состоялась в Barvikha Luxury Village в присутствии только самых близких друзей пары и родственников. О свадьбе телеведущий сразу рассказал в своем Instagram.

Тимур Соловьев известен благодаря работе на музыкальных каналах, трудился на MTV и МузТВ. В 2011 году он одержал победу в открытом конкурсе телеведущих от Первого канала и позже вошло в число ведущих программы «Доброе утро».