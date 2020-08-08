Больше не холостяк: ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился

Тимур Соловьев прославился благодаря своей работе на российских музыкальных телеканалах: долгое время ведущий трудился на MTV и МузТВ. В 2011 году он решил попробовать себя в открытом конкурсе телеведущих Первого канала и стал его победителем. В этом же году он вошел в состав ведущих программы «Доброе утро!».

О личной жизни Тимур распространяться не любит. Тем не менее известно, что он встречался с ведущей Анной Касторовой, с которой расстался в 2016 году. Следующий роман Соловьева с актрисой Иевой Андреевайте, к сожалению, тоже закончился разрывом, несмотря на то, что отношения у пары были очень серьезными и дело шло к свадьбе.