Больше не холостяк: ведущий Первого канала Тимур Соловьев женился
Фото: Instagram/ @timursolovyev
О личной жизни ведущего программы «Доброе утро!» Тимура Соловьева известно немного. Лишь один раз он открыто признавался, что готов к семейной жизни со своей спутницей - актрисой Иевой Андреевайте, но в 2018 году отношения закончились ничем. С тех пор о возлюбленных телезвезды ничего неизвестно, поэтому новость о женитьбе стала для поклонников Тимура неожиданностью.
Телеведущий решил больше не держать в секрете личность своей избранницы. Его женой стала девушка по имени Анна. Свадебные торжества прошли в Barvikha Luxury Village. На празднике присутствовали только самые близкие люди молодоженов. Соловьев поделился с поклонниками снимком, на котором он запечатлен вместе со счастливой невестой. «Муж и жена», - подписал фотографию ведущий.
Тимур Соловьев прославился благодаря своей работе на российских музыкальных телеканалах: долгое время ведущий трудился на MTV и МузТВ. В 2011 году он решил попробовать себя в открытом конкурсе телеведущих Первого канала и стал его победителем. В этом же году он вошел в состав ведущих программы «Доброе утро!».
О личной жизни Тимур распространяться не любит. Тем не менее известно, что он встречался с ведущей Анной Касторовой, с которой расстался в 2016 году. Следующий роман Соловьева с актрисой Иевой Андреевайте, к сожалению, тоже закончился разрывом, несмотря на то, что отношения у пары были очень серьезными и дело шло к свадьбе.
Фото и видео: Instagram/@timursolovyev
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