passion.ru

Ведущая «Утро России» Елена Ландер бросила работу и уехала в Италию

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Елена Ландер

Фото: Instagram Елены Ландер

34-летняя Елена Ландер решила больше времени проводить со своим итальянским мужем.

Чуть больше года назад телеведущая Елена Ландер вышла замуж за итальянца по имени Фабио. Теперь она решила покинуть телеканал, чтобы воссоединиться с семьей.

Об этом сообщил представитель телеканала «Россия 1».

Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы «Утро России»,...

Опубликовано Телеканал Россия 1 Среда, 29 июля 2020 г.

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы "Утро России", покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье.​ Желаем Елене счастья и дальнейших успехов! ​Мы будем скучать», — гласит сообщение.

Елена и Фабио познакомились в Москве, куда итальянец приехал работать. Брак с ним стал для телеведущей вторым. От первого супруга, Томаса Ландера, у нее есть дочь Эстель.

А что бы выбрали вы — карьеру на одном из главных телеканалов России или жизнь за границей?

Фото и видео: Instagram/@elena_lander

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!