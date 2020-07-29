Ведущая «Утро России» Елена Ландер бросила работу и уехала в Италию
Фото: Instagram Елены Ландер
Чуть больше года назад телеведущая Елена Ландер вышла замуж за итальянца по имени Фабио. Теперь она решила покинуть телеканал, чтобы воссоединиться с семьей.
Об этом сообщил представитель телеканала «Россия 1».
Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы «Утро России»,...Опубликовано Телеканал Россия 1 Среда, 29 июля 2020 г.
«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы "Утро России", покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье. Желаем Елене счастья и дальнейших успехов! Мы будем скучать», — гласит сообщение.
Елена и Фабио познакомились в Москве, куда итальянец приехал работать. Брак с ним стал для телеведущей вторым. От первого супруга, Томаса Ландера, у нее есть дочь Эстель.
А что бы выбрали вы — карьеру на одном из главных телеканалов России или жизнь за границей?
Фото и видео: Instagram/@elena_lander
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