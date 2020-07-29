Ведущая «Утро России» Елена Ландер бросила работу и уехала в Италию

«Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы "Утро России", покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье.​ Желаем Елене счастья и дальнейших успехов! ​Мы будем скучать», — гласит сообщение.

Елена и Фабио познакомились в Москве, куда итальянец приехал работать. Брак с ним стал для телеведущей вторым. От первого супруга, Томаса Ландера, у нее есть дочь Эстель.

А что бы выбрали вы — карьеру на одном из главных телеканалов России или жизнь за границей?