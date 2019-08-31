passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Телеведущая Елена Ландер рассказала о своей итальянской свадьбе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Елена Ландер и Фабио Карретта

Фото: Instagram Фабио Карретта

Мероприятие прошло несколько недель назад.

В начале лета ведущая телеканала «Россия 1» Елена Ландер и ее возлюбленный Фабио сыграли свадьбу в Италии.

Роман пары начался полтора года назад, когда Фабио работал в Москве. Несмотря на то, что будущие супруги жили на две страны, расстояние не стало помехой чувствам: «Мы встретились уже взрослыми, независимыми, профессионально состоявшимися людьми. Организовали свадьбу своими силами: я придумала концепцию, а Фабио искал подрядчиков. Сразу определились с местом, городком Варезе в 40 км от родного для жениха Милана. Все делали вместе: выбирали оформление столов, меню, даже бонбоньерки с фламинго — моей любимой птицей, которая фактически стала для нас символом этого самого счастливого дня!», — цитирует телеведущую портал StarHit.

Напомним, этот брак стал для Елены Ландер вторым. От первого супруга, Томаса Ландера, у телеведущей есть дочь Эстель.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!