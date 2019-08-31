Телеведущая Елена Ландер рассказала о своей итальянской свадьбе

Роман пары начался полтора года назад, когда Фабио работал в Москве. Несмотря на то, что будущие супруги жили на две страны, расстояние не стало помехой чувствам: «Мы встретились уже взрослыми, независимыми, профессионально состоявшимися людьми. Организовали свадьбу своими силами: я придумала концепцию, а Фабио искал подрядчиков. Сразу определились с местом, городком Варезе в 40 км от родного для жениха Милана. Все делали вместе: выбирали оформление столов, меню, даже бонбоньерки с фламинго — моей любимой птицей, которая фактически стала для нас символом этого самого счастливого дня!», — цитирует телеведущую портал StarHit.