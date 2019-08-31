Телеведущая Елена Ландер рассказала о своей итальянской свадьбе

В начале лета ведущая телеканала «Россия 1» Елена Ландер и ее возлюбленный Фабио сыграли свадьбу в Италии.
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Пришло время поделиться красотой, конечно, вы спрашиваете про платья. Рассказываю. ⠀ Для летнего образа, для легкого и красивого завершения дня я выбрала прекрасное платье @tatianakaplun_official ⠀ В нем было легко танцевать, это главное! А ещё я точно знаю, что это платье останется со мной надолго. Оно прекрасно ещё и тем, что не на один раз, как часто бывает со свадебными платьями. ⠀ ⠀ ⠀ Как вам платье? Сделать пост с обзором других моих свадебных образах? ⠀ ⠀ Отдельно большое спасибо за гостеприимство ⠀ @salon_love_forever⠀ ⠀ Фото любимой @baycherolly ⠀ #tatianakaplun⠀ #татьянакаплун⠀ #kookla ⠀ #звёздывплатьеоткаплун ⠀ #landeretta #quitenormal🐔
Роман пары начался полтора года назад, когда Фабио работал в Москве. Несмотря на то, что будущие супруги жили на две страны, расстояние не стало помехой чувствам: «Мы встретились уже взрослыми, независимыми, профессионально состоявшимися людьми. Организовали свадьбу своими силами: я придумала концепцию, а Фабио искал подрядчиков. Сразу определились с местом, городком Варезе в 40 км от родного для жениха Милана. Все делали вместе: выбирали оформление столов, меню, даже бонбоньерки с фламинго — моей любимой птицей, которая фактически стала для нас символом этого самого счастливого дня!», — цитирует телеведущую портал StarHit.
Напомним, этот брак стал для Елены Ландер вторым. От первого супруга, Томаса Ландера, у телеведущей есть дочь Эстель.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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