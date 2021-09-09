passion.ru

Помолодевшая Алла Пугачева с копной светлых волос примерила мужской костюм для премьеры сериала

Звезда удивила своей необычной прической и ярким образом. На мероприятие певица пришла в компании супруга, Максима Галкина, который тоже произвел впечатление ярким образом на ковровой дорожке.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева и Максим Галкин на дорожке

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Алла Пугачева не устает удивлять поклонников вечной молодостью. Легендарной певице уже, однако она совсем не выглядит на свой возраст. Звезда ведет активную жизнь и появляется на светских мероприятиях.

В среду вечером Алла Борисовна посетила премьеру сериала «Вертинский». Поклонники едва узнали звезду – на красную дорожку она вышла в эффектном и непривычном для нее образе – звезда примерила серый брючный костюм в полоску в мужском стиле.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Однако Пугачева нашла способ продемонстрировать прекрасную форму, и надела черный облегчающий топ, подчеркнув стройную талию широким ремнем.

Внимание привлек и непривычный образ певицы – на премьере Пугачева появилась платиновой блондинкой. Длинные волосы звезда заколола на затылке.

Певицу сопровождал супруг, который вышел на дорожку в привычном ярком образе – актер выбрал светло-желтые расслабленные брюки и неформальный пиджак.

На премьере появилось много звезд – на дорожку вышла молодая мама Паулина Андреева в сопровождении своего супруга Федора Бондарчука, Варвара Шмыкова в великолепном белом платье и в сопровождении возлюбленного, Даниила Радлова, Анна Михалкова, Ксения Собчак и многие другие.

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru