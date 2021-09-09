Помолодевшая Алла Пугачева с копной светлых волос примерила мужской костюм для премьеры сериала

Алла Пугачева не устает удивлять поклонников вечной молодостью. Легендарной певице уже, однако она совсем не выглядит на свой возраст. Звезда ведет активную жизнь и появляется на светских мероприятиях.

В среду вечером Алла Борисовна посетила премьеру сериала «Вертинский». Поклонники едва узнали звезду – на красную дорожку она вышла в эффектном и непривычном для нее образе – звезда примерила серый брючный костюм в полоску в мужском стиле.