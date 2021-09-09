Помолодевшая Алла Пугачева с копной светлых волос примерила мужской костюм для премьеры сериала
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Алла Пугачева не устает удивлять поклонников вечной молодостью. Легендарной певице уже, однако она совсем не выглядит на свой возраст. Звезда ведет активную жизнь и появляется на светских мероприятиях.
В среду вечером Алла Борисовна посетила премьеру сериала «Вертинский». Поклонники едва узнали звезду – на красную дорожку она вышла в эффектном и непривычном для нее образе – звезда примерила серый брючный костюм в полоску в мужском стиле.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Однако Пугачева нашла способ продемонстрировать прекрасную форму, и надела черный облегчающий топ, подчеркнув стройную талию широким ремнем.
Внимание привлек и непривычный образ певицы – на премьере Пугачева появилась платиновой блондинкой. Длинные волосы звезда заколола на затылке.
Певицу сопровождал супруг, который вышел на дорожку в привычном ярком образе – актер выбрал светло-желтые расслабленные брюки и неформальный пиджак.
На премьере появилось много звезд – на дорожку вышла молодая мама Паулина Андреева в сопровождении своего супруга Федора Бондарчука, Варвара Шмыкова в великолепном белом платье и в сопровождении возлюбленного, Даниила Радлова, Анна Михалкова, Ксения Собчак и многие другие.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru