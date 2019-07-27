Вечно молодая Алена Свиридова, Юлия Ковальчук в платье принцессы и другие звезды на фестивале «ЖАРА»

На этот раз на фестивале «ЖАРА» выступили группы «Руки Вверх!» и «На-На».
Последние появились на фестивале в сопровождении продюсера Бари Алибасова, который после долгих и противоречивых новостей о его состоянии здоровья оказался жив и здоров.
Одной из самых эффектных звезд на красной дорожке была Алена Свиридова, появившаяся на концерте в сверкающем платье с пайетками. А Юлия Ковальчук выбрала романтичное платье, похожее на наряд принцессы, и позировала фотографам вместе с супругом Алексеем Чумаковым.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Барановская, удившая нас новым образом на бранче журнала OK!, снова выглядела, как обычно. Оказалось, телеведущая просто надела парик, а не перекрасилась в платиновый блонд.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также в числе звезд в третий день фестиваля «ЖАРА» в Баку были Зара, Рита Дакота, Александр Малинин, Жасмин и многие другие. Больше знаменитостей — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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