Вечно молодая Алена Свиридова, Юлия Ковальчук в платье принцессы и другие звезды на фестивале «ЖАРА»

Одной из самых эффектных звезд на красной дорожке была Алена Свиридова, появившаяся на концерте в сверкающем платье с пайетками. А Юлия Ковальчук выбрала романтичное платье, похожее на наряд принцессы, и позировала фотографам вместе с супругом Алексеем Чумаковым.