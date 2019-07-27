Юлия Барановская в новом образе дерзкой блондинки, яркая Наталья Подольская и другие звезды на бранче OK! в Баку

В центре внимания на мероприятии оказалась Юлия Барановская, которая недавно вернулась с детьми из путешествия по Камбодже. Телеведущая появилась перед коллегами и журналистами в новом образе платиновой блондинки. На бранч Юлия, которая явно начала экспериментировать со стилем, надела белое платье-рубашку, спадающее с одного плеча, и ботфорты песочного цвета на шнуровке.