Юлия Барановская в новом образе дерзкой блондинки, яркая Наталья Подольская и другие звезды на бранче OK! в Баку

Третий день фестиваля «ЖАРА» начался на бранче в Bilgah Beach Hotel Garden Cafe, организованном журналом OK!. В числе гостей мероприятия были Наталья Подольская, Жасмин, Зара, Алена Шишкова, Сергей Жуков и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В центре внимания на мероприятии оказалась Юлия Барановская, которая недавно вернулась с детьми из путешествия по Камбодже. Телеведущая появилась перед коллегами и журналистами в новом образе платиновой блондинки. На бранч Юлия, которая явно начала экспериментировать со стилем, надела белое платье-рубашку, спадающее с одного плеча, и ботфорты песочного цвета на шнуровке.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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