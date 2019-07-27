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Юлия Барановская в новом образе дерзкой блондинки, яркая Наталья Подольская и другие звезды на бранче OK! в Баку

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Барановская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В солнечном Азербайджане в рамках фестиваля «ЖАРА» прошел бранч журнала OK!, на котором гостей встречал главный редактор журнала Вадим Верник.

Третий день фестиваля «ЖАРА» начался на бранче в Bilgah Beach Hotel Garden Cafe, организованном журналом OK!. В числе гостей мероприятия были Наталья Подольская, Жасмин, Зара, Алена Шишкова, Сергей Жуков и многие другие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В центре внимания на мероприятии оказалась Юлия Барановская, которая недавно вернулась с детьми из путешествия по Камбодже. Телеведущая появилась перед коллегами и журналистами в новом образе платиновой блондинки. На бранч Юлия, которая явно начала экспериментировать со стилем, надела белое платье-рубашку, спадающее с одного плеча, и ботфорты песочного цвета на шнуровке.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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