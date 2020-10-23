«Вечно молодая»: 49-летняя Лера Кудрявцева впечатлила стильной фотографией в профиль
Фото: www.instagram.com/leratv/?hl=ru
Лера опубликовала черно-белую фотографию, на которой видно, что лицо и шея звезды подтянутые и свежие. Во всей красе она показала и стильную стрижку-каре, которую необычно уложила, использовав заколки-невидимки. Аксессуары для волос она закрепила крест-накрест, и многие из ее подписчиц уже взяли такой прием на заметку.
На фотографии заметно и эффектные ресницы Кудрявцевой.
Поклонники звезды отмечают, что она великолепно выглядит, и по ней совершенно невозможно сказать, что ей уже почти 50.
«Какая же Вы красивая и умная. Я восхищаюсь Вами», «Счастливая и красивая женщина! Дай Бог здоровья», «Вы такая красотка! Я вами восхищаюсь-сильная, независимая женщина», «Лера, вы красотка. Иногда читаю комментарии, люди такое пишут, диву даёшься, нужно иметь нордический характер, чтобы вытерпеть некоторые вещи, терпения вам», «Шикарный образ, позвольте преклонить колено», «Шикарная женщина», — комментируют ее подписчики.
Вместе с карьерой Лера успевает заниматься и воспитанием своей маленькой дочки, которой уже два годика — она родилась в 2018 году. Всего за полгода до рождения малышки Кудрявцева стала бабушкой, у ее сына Жана и его супруги Анастасии родился мальчик.
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой
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