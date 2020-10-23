«Вечно молодая»: 49-летняя Лера Кудрявцева впечатлила стильной фотографией в профиль

Лера опубликовала черно-белую фотографию, на которой видно, что лицо и шея звезды подтянутые и свежие. Во всей красе она показала и стильную стрижку-каре, которую необычно уложила, использовав заколки-невидимки. Аксессуары для волос она закрепила крест-накрест, и многие из ее подписчиц уже взяли такой прием на заметку.

На фотографии заметно и эффектные ресницы Кудрявцевой.

Поклонники звезды отмечают, что она великолепно выглядит, и по ней совершенно невозможно сказать, что ей уже почти 50.