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Вдова Кобзона рассказала, как на самом деле чувствует себя больной раком Юдашкин

Страшный диагноз Юдашкину поставили в 2016 году. Однако, несмотря на онкологию, модельер старается бороться с болезнью и даже находит силы на то, чтобы отдохнуть на курорте в компании со своей супругой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентин Юдашкин

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Вдова Кобзона Нелли, которая является соседкой четы Юдашкиных, в эфире «НТВ» раскрыла, как чувствует себя модельер.

Напомним, Юдашкину поставили страшный диагноз — рак пищевода. Однако он не стал сдаваться — главной проблемой для него стало то, как рассказать о болезни жене и дочери.

Кроме того, он отмечает, что не боится смерти, и начал подыскивать себе преемника — творческого человека, который может продолжить его дело.

«Мы все уходим и будем неинтересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и будет нести дальше. Кому передать? Думаю», — признавался он.

Вдова Кобзона отметила, что Юдашкин действительно хорошо себя чувствует.

«С Валентином Юдашкиным — они наши соседи — мы очень часто общаемся. Он правда себя хорошо чувствует. Если бы ему нельзя было ехать на юг, на море, на солнце, его бы не пустили просто», — объяснила Нелли Кобзон в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».

Фото: Global Look press