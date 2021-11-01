Вдова Кобзона рассказала, как на самом деле чувствует себя больной раком Юдашкин

Вдова Кобзона Нелли, которая является соседкой четы Юдашкиных, в эфире «НТВ» раскрыла, как чувствует себя модельер.

Напомним, Юдашкину поставили страшный диагноз — рак пищевода. Однако он не стал сдаваться — главной проблемой для него стало то, как рассказать о болезни жене и дочери.

Кроме того, он отмечает, что не боится смерти, и начал подыскивать себе преемника — творческого человека, который может продолжить его дело.

«Мы все уходим и будем неинтересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и будет нести дальше. Кому передать? Думаю», — признавался он.