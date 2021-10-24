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Валентин Юдашкин объявил о поиске преемника: «Мы все уходим»

Знаменитый российский кутюрье Валентин Юдашкин признался, что готовится передать свой модный бизнес достойному человеку. Дизайнер в поиске подходящей кандидатуры, ведь из-за серьезной болезни ему, возможно, придется скоро отойти от дел. Модельер вместе с супругой посетили шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», где он подробно рассказал о своем решении.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валентин Юдашкин

Фото: @vyudashkin/Instagram

«Мы все уходим и будем неинтересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и будет нести дальше. Кому передать? Думаю», — признался Валентин.

Модный Валентин Юдашкин

С 2016 года модельер борется с серьезным диагнозом — раком пищевода. На данный момент ему не становится лучше и поэтому свободное от лечения время дизайнер планирует занять обучением своего преемника.

«Увидел бы сейчас такого человека, взял и стал бы готовить. Где его найти? Мы смотрим. Или у нас, или привезу откуда-то. Нужен человек профессиональный, должен понимать, чем занят. Не тусовка девушек, которые в моде уже лет 10. Я хочу, чтобы пришел тот, кто умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано», — добавил Юдашкин.

Хорошего кандидата на свое место кутюрье видит в своем старшем внуке Аркадии. Только малышу на данный момент всего три года. Несмотря на это, Юдашкин отмечает в нем все признаки прирожденного модного эксперта. Недавно дочь Валентина Галина также отмечала, что чувствует необходимость брать дело отца в свои руки.

Фото и видео: Instagram