Вдова Караченцова покрасила волосы в розовый цвет, чтобы порадовать умершего супруга

Людмила Поргина и после смерти своего супруга продолжает быть в центре внимания, ходить по шоу и удивлять своими решениями. Ранее она стала гостьей передачи Андрея Малахова, где главной темой стала тайная женитьба бывшего любовника Цывиной.

В студии Поргина появилась с экстравагантной прической — пряди волос были окрашены в розовый. А по словам актрисы, она сделала это, чтобы «порадовать» своего супруга.

«Приближалась грустная дата — годовщина со дня смерти Коли. И чтобы создать настроение Коле там, на небесах, и мне здесь на земле почувствовать себя более радостно, я пришла в парикмахерскую и сказала: "Добавьте мне нечто розовое, как у Венеры. Хочу, чтобы я сияла и сверкала, а он это видел!". И мне добавили розовых волос. Кажется, получилось очень симпатично. Правда, мне уже сказали, что в Интернете очень многие осудили меня за столь яркое преображение. Но мне плевать на них. Пускай знают, что это не для меня, а для Коли», — цитирует артистку «Собеседник».