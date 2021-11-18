Вдова Караченцова покрасила волосы в розовый цвет, чтобы порадовать умершего супруга
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Скриншот видео
Людмила Поргина и после смерти своего супруга продолжает быть в центре внимания, ходить по шоу и удивлять своими решениями. Ранее она стала гостьей передачи Андрея Малахова, где главной темой стала тайная женитьба бывшего любовника Цывиной.
В студии Поргина появилась с экстравагантной прической — пряди волос были окрашены в розовый. А по словам актрисы, она сделала это, чтобы «порадовать» своего супруга.
«Приближалась грустная дата — годовщина со дня смерти Коли. И чтобы создать настроение Коле там, на небесах, и мне здесь на земле почувствовать себя более радостно, я пришла в парикмахерскую и сказала: "Добавьте мне нечто розовое, как у Венеры. Хочу, чтобы я сияла и сверкала, а он это видел!". И мне добавили розовых волос. Кажется, получилось очень симпатично. Правда, мне уже сказали, что в Интернете очень многие осудили меня за столь яркое преображение. Но мне плевать на них. Пускай знают, что это не для меня, а для Коли», — цитирует артистку «Собеседник».
Она добавила, что после смерти Николая Караченцова они продолжают часто общаться.
«Коля пребывает с Богом, у него там все хорошо. Он мне очень часто снится. Особенно в те моменты, когда предстоит решать очень сложные вопросы. Он сразу приходит ко мне во сне и говорит: "Не волнуйся, все будет хорошо. Я с тобой!". Он защищает меня оттуда, понимаете? Коля мне еще при жизни сказал: "Когда я уйду к Богу, буду тебя слышать и видеть каждую секунду. Не забывай об этом. Вы не можете нас видеть и слышать, а мы можем". Эти слова мне он сказал перед самым уходом. А о том, что с того света можно наблюдать за нами, Коля узнал сразу после аварии. Муж лежал в коме два месяца, а потом вышел из нее и сразу сказал: "Я тебя видел каждую секунду и контролировал все свои действия!". Так что тот свет есть — можете не сомневаться», — раскрыла актриса.
Фото: Global Look press, скриншоты видео