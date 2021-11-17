Экс-любовник Ирины Цывиной оскорбительно высказался в адрес Людмилы Поргиной: «Вы мужа угробили»

Вдова актера Николая Караченцова посетила телепередачу «Андрей Малахов. Прямой эфир», на которой высказала свое мнение в адрес экс-любовника ныне покойной Ирины Цывиной — Дениса Сердюкова. Бывшая актриса убеждена в том, что Сердюков на самом деле не питал сильных любовных чувств к Ирине, ведь он спустя год уже нашел себе другую женщину. «Мне очень горько. Вы никакого отношения к любви не имеете, если через год нашли новую любовницу. Ира была актриса, личность», — высказалась Поргина.

И позже добавила: «Вы не умеете любить! Вы предали Иру через год! Любят женщин до конца своей жизни». Спустя год после смерти Цывиной актер женился на Юлиане Голдман, с которой до сих пор состоит в браке.

Высказывание вдовы Караченцова оскорбило Сердюкова и он решил нанести женщине ответный удар, обвинив ту в смерти супруга. «Это я не умею любить?! Да вы сами мужа угробили! Вы для меня тоже никто», — заявил 51-летний актер своей обидчице.

Людмила Андреевна пришла в ярость от слов мужчины и не смогла сдержать свои эмоции, грубо ответив на его обвинения. «Вы мерзавец! Просто негодяй», — бросила она в адрес Сердюкова.