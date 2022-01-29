Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж за известного радиоведущего

36-летняя Ксения познакомилась с Сергеем Соболевым в 2018 году. На тот момент девушка тяжело переживала уход супруга Дмитрия Марьянова, который внезапно скончался в 2017 году от оторвавшегося тромба.

Сергей тоже не понаслышке знает, что значит потерять любимого человека. В 2013 году его жена Елена попала под электричку и скоропостижно скончалась.

Вскоре после знакомства Ксения и Сергей стали жить вместе в квартире Марьянова, которая осталась вдове после его смерти. Но официально о романтических отношениях пары стало известно только в прошлом году.