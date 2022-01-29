Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж за известного радиоведущего
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Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
36-летняя Ксения познакомилась с Сергеем Соболевым в 2018 году. На тот момент девушка тяжело переживала уход супруга Дмитрия Марьянова, который внезапно скончался в 2017 году от оторвавшегося тромба.
Сергей тоже не понаслышке знает, что значит потерять любимого человека. В 2013 году его жена Елена попала под электричку и скоропостижно скончалась.
Вскоре после знакомства Ксения и Сергей стали жить вместе в квартире Марьянова, которая осталась вдове после его смерти. Но официально о романтических отношениях пары стало известно только в прошлом году.
Фото: Sergey Sobolev/Facebook
21 января влюбленные сыграли скромную свадьбу в одном из столичных загсов и пригласили на торжество только самых близких друзей и родственников.
«Ну что же… А вот что, 21 января сего года из сожителей мы превратились в мужа и жену», — написал Соболев на своей странице в Facebook и опубликовал трогательные снимки с момента регистрации брака.
Для своей второй свадьбы Ксения предпочла не традиционное белое платье, а яркое серебристое мини с черным жакетом и высокими ботфортами на каблуке. Бик дополнила свой нестандартный образ невесты ярким макияжем и букетом из красных роз.
Напомним, что Ксения Бик и актер Дмитрий Марьянов были женаты с 2015 года. В октябре 2017 года актер скончался в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. По данным следствия, причиной смерти актера стала халатность врачей, которые вовремя не вызвали скорую помощь.
Фото: Instagram, Facebook, Global Look Press