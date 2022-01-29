passion.ru
2 мин.

Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж за известного радиоведущего

Вдова популярного российского актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик вышла замуж за журналиста Сергея Соболева спустя четыре года после смерти супруга.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Ксения Бик и Дмитрий Марьянов

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

36-летняя Ксения познакомилась с Сергеем Соболевым в 2018 году. На тот момент девушка тяжело переживала уход супруга Дмитрия Марьянова, который внезапно скончался в 2017 году от оторвавшегося тромба.

Сергей тоже не понаслышке знает, что значит потерять любимого человека. В 2013 году его жена Елена попала под электричку и скоропостижно скончалась.

Вскоре после знакомства Ксения и Сергей стали жить вместе в квартире Марьянова, которая осталась вдове после его смерти. Но официально о романтических отношениях пары стало известно только в прошлом году.

Сергей Соболев и Ксения Бик

Сергей Соболев и Ксения Бик

Фото: Sergey Sobolev/Facebook

21 января влюбленные сыграли скромную свадьбу в одном из столичных загсов и пригласили на торжество только самых близких друзей и родственников.

«Ну что же… А вот что, 21 января сего года из сожителей мы превратились в мужа и жену», — написал Соболев на своей странице в Facebook и опубликовал трогательные снимки с момента регистрации брака.

Для своей второй свадьбы Ксения предпочла не традиционное белое платье, а яркое серебристое мини с черным жакетом и высокими ботфортами на каблуке. Бик дополнила свой нестандартный образ невесты ярким макияжем и букетом из красных роз.

Напомним, что Ксения Бик и актер Дмитрий Марьянов были женаты с 2015 года. В октябре 2017 года актер скончался в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. По данным следствия, причиной смерти актера стала халатность врачей, которые вовремя не вызвали скорую помощь.

Фото: Instagram, Facebook, Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят