Сын Дмитрия Марьянова будет требовать более строгого наказания для виновной в смерти актера женщины

После громкого процесса директору реабилитационного центра, где умер актер, Оксане Богдановой дали три года условно. Однако, единственный сын Дмитрия Даниил с этим абсолютно не согласен и сообщил, что будет обжаловать решение суда.

«Можете считать меня кровожадным, но мне совершенно не жалко Оксану Богданову и ей подобных. Она отца не пожалела, когда он умирал», – сказал Марьянов младший.

Молодой человек также считает, что благодаря гибели его отца, правоохранительные органы начали проверять клиники и реабилитационные центры на надлежащие условия и обслуживание. Поэтому в будущем, возможно, случаев халатности можно будет избежать.

«Получается, папе, пусть даже посмертно, удается спасать жизни других людей. Раз хотя бы начались проверки по другим таким же учреждениям. Для меня важно, чтобы наше общество излечилось от такого криминального проявления, как клиники-убийцы. Я готов и буду выступать с поддержкой массовых проверок и мгновенным закрытием, если обнаруживаются нарушения, или как в нашем случае, папу насильственно удерживали, отняв все средства связи (мобильный телефон, компьютер), вводя ему сильнодействующие препараты, противозаконно. Удерживали, оставили без возможности покинуть стены центра — тюрьмы, ставшей для него камерой смерти. Суд и это не принял во внимание, к сожалению», – рассказал Даниил "Комсомольской правде".

Напомним, Дмитрий Марьянов лечился от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике "Феникс" в подмосковье. У актера были проблемы с кровью и с ногой, у него даже стоял специальный фильтр. В какой-то момент артист почувствовал себя плохо, но вызывать скорую директор не хотела, чтобы актер не выписывался из клиники. Квалифицированного врача в центре не оказалось. У Марьянова порвалась вена, а скорую помощь в итоге вызвал другой пациент. Только спасти актера уже не удалось.