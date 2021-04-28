Вдова Бориса Грачевского подает в суд на нового директора «Ералаша»
Фото: @belotserkovskaia_official / Instagram
Вдова Бориса Грачевского намерена подать в суд на нового генерального директора «Ералаша» из-за подделки подписи ее скончавшегося супруга сообщает издание Super. По мнению женщины, продюсер и соучредитель компании Аркадий Григорян занял свой новый пост незаконно, проигнорировав требования о рассмотрении другого кандидата. О назначении Екатерина Белоцерковская узнала из СМИ, и ее категорически не устраивает то, что новое руководство детища ее мужа не посвящает прямых наследников в курс дел, не сообщает, какие контракты заключаются. Позже в документах Екатерина обнаружила нарушения.
«Для нас было странно, сначала он очень долго не давал документы по "Ералашу" нотариусу. Потом наконец-то он выдал документы, и в договоре присоединения мы видим подпись не Бориса Юрьевича. Естественно, у нас шок», — цитирует издание.
Вместе с бывшей супругой Бориса Грачевского, Анной, они сличили подписи, а также провели экспертизу. Женщины намерены бороться за свою правду в суде.
Напомним, что основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года, не справившись с коронавирусом, оставив вдовой 35-летнюю супругу Екатерину Белоцерковскую, родившую ему в апреле 2020 года сына Филиппа. У кинодеятеля также есть взрослые дети: восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, 48-летний Максим и 41-летняя Ксения от первой супруги Галины.
В беседе с подписчиками своего блога вдова заявила, что больше не планирует выходить замуж.
Фото: @belotserkovskaia_official / Instagram