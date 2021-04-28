Вдова Бориса Грачевского подает в суд на нового директора «Ералаша»

Вдова Бориса Грачевского намерена подать в суд на нового генерального директора «Ералаша» из-за подделки подписи ее скончавшегося супруга сообщает издание Super. По мнению женщины, продюсер и соучредитель компании Аркадий Григорян занял свой новый пост незаконно, проигнорировав требования о рассмотрении другого кандидата. О назначении Екатерина Белоцерковская узнала из СМИ, и ее категорически не устраивает то, что новое руководство детища ее мужа не посвящает прямых наследников в курс дел, не сообщает, какие контракты заключаются. Позже в документах Екатерина обнаружила нарушения.

«Для нас было странно, сначала он очень долго не давал документы по "Ералашу" нотариусу. Потом наконец-то он выдал документы, и в договоре присоединения мы видим подпись не Бориса Юрьевича. Естественно, у нас шок», — цитирует издание.

Вместе с бывшей супругой Бориса Грачевского, Анной, они сличили подписи, а также провели экспертизу. Женщины намерены бороться за свою правду в суде.