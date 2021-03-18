Вдова Бориса Грачевского обратилась к мужу в его день рождения — «Ты мое все»

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года. Организм «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.

Ранее бывшая жена кинорежиссера и художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна выбежала из студии телешоу после обвинений в изменах и шантаже. Гостья телеканала хотела рассказать, как сильно любила экс-супруга, но ее слова многими близкими друзьями Грачевского были восприняты в штыки. Они начали критиковать и оскорблять женщину, ей пришлось покинуть шоу.