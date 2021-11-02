Вдохновляясь Джейн Биркин: неузнаваемая дочь Веры Брежневой удивила неожиданным образом

Кстати, для съемки Соня примерила дерзкий, но стильный образ – мини-топ и кожаные брюки, и собрала комплименты от своих подписчиков.

Соня Киперман уже не впервые появляется в ярких образах, в которых поклонники видят влияние стиля ее матери. Ранее девушка выбрала для съемки черный топ и велосипедки, поверх которого надела кожаный жакет цвета карамели, и загадочно подписала публикацию:

«В твоем жакете».

Старшая дочь Веры Брежневой живет и учится в США, и даже повстречала там молодого человека, с которым у девушки начался роман. Ее мама новые отношения дочки одобрила, хотя отметила, что это вряд ли закончится чем-то серьезным в столь юном возрасте.