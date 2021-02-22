Василиса Володина рассказала об окончании ретроградного Меркурия

По словам астролога, скоро все проблемы, горящие дедлайны и задержки в делах пройдут сами собой.

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К слову, совсем недавно мы писали, что Василиса Володина оправдала ретроградный Меркурий. Звезда заявила, что он даже бывает полезен в некоторых ситуациях. Принято считать, что данный период приносит много плохих событий в жизнь, однако Василиса Володина опубликовала оправдывающий пост. Читайте вместе с нами и делитесь информацией с подружками.