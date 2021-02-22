Василиса Володина рассказала об окончании ретроградного Меркурия
Фото: @vasilisa.volodina/ Instagram
В астрологии ретроградность — движение планеты назад, точнее, некая видимость этого. Все планеты через это проходят, но каждая — по-разному. У Меркурия такое бывает 3-4 раза в год, а у других планет может быть раз в несколько месяцев или в пару лет. Сейчас это позади, поэтому мы все можем спокойно выдохнуть и прислушаться к советам Василисы Володиной, которые она опубликовала на своей странице в социальной сети. Ну, а мы прикрепили ниже.
По словам астролога, скоро все проблемы, горящие дедлайны и задержки в делах пройдут сами собой.
А вы верите в астрологию? Делитесь своими ответами в комментариях!
К слову, совсем недавно мы писали, что Василиса Володина оправдала ретроградный Меркурий. Звезда заявила, что он даже бывает полезен в некоторых ситуациях. Принято считать, что данный период приносит много плохих событий в жизнь, однако Василиса Володина опубликовала оправдывающий пост. Читайте вместе с нами и делитесь информацией с подружками.
Фото: Instagram
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