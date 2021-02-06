Василиса Володина оправдала ретроградный Меркурий: «Полезен в некоторых ситуациях»

«Реабилитация ретро-Меркурия. Попытка номер 122. Адвокат обвиняемого Василиса Володина. «Ваша честь, подсудимый несправедливо обвиняется. Он хороший и очень полезен в некоторых ситуациях.» Часто возвращает потерянное — см. в материалах дела (в карусели) кусочек переписки астролога с подругой. Паспорт найден, как только Меркурий стал ретроградным. Так что, если недавно что-то теряли, бегите искать. А еще хорошее время для напоминаний. И наконец — ретроградный Меркурий часто помогает Судьбе вернуть нам упущенную прибыль, потери или предпринятые усилия, но возврат происходит в другой форме. Например, месяц назад потерял деньги, а во время ретро-М получил премию примерно на ту же сумму. Или должок за другом, никак не отдает, а сейчас ты легко берешь кредит в банке под личные нужды, хотя не надеялся. Кому-то помог? И вот теперь другой человек в схожей ситуации помогает тебе. Если чувствуете, что Судьба перед Вами в долгу, будьте до 21 февраля открыты помощи со стороны — дайте фортуне больше возможностей вернуть Вам долг. Главное при этом убедиться, что Судьба действительно должна. Но это уже вопрос философский. А личный расчет «ВРЕМЯ ДЕНЕГ» это не философия, а чистая математика — позволяет понять, по вашему индивидуальному гороскопу, когда можно ждать денежных поступлений, независимо от того, в долгу перед тобой Судьба или нет», — рассказала астролог.

К слову, недавно мы писали, как Василиса Володина рассказала, чего стоит опасаться в ретроградный Меркурий. Скорее всего, про ретроградный Меркурий слышал каждый из нас. А о том что же это такое рассказала Василиса Володина.