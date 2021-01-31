Василиса Володина рассказала, чего стоит опасаться в ретроградный Меркурий

«В 2021-м Меркурий будет рисовать свои петли в воздушных знаках. И заставит нас задуматься о том, что для всех нас значат отношения, знакомства, любовь, связи и контакты. Февральская ретроградность выведет на первый план вопросы взаимопомощи и дружбы с теми, кого мы искренне уважаем. С ретро-Меркурием в воздушных знаках обычно связаны характерные мелкие неувязки: теряются документы, кто-то не является на встречу или не выполняет обещаний, механизмы дают сбои, телефоны «глючат», с самыми лучшими намерениями сообщается неверная информация и блокируются социальные сети. Если в Вашей жизни так и происходит, это ясный сигнал, что вам пора сбавить обороты и сосредоточиться на главном – на том, как вы распоряжаетесь своим временем и умеете ли вносить ясность в отношения. Ну и конечно, время ретро-М неудачно для покупок», — поведала пользователям Сети астролог.

Кроме того, Василиса добавила, что в это время нужно осознать свои слабости и исправить допущенные ошибки.

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