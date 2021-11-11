Васильева резко высказалась о «наглых и пробивных» звездах КВН, которые пришли на сцену театра
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Татьяна Васильева стала гостьей YouTube-шоу «Откройте, Давид!» и в эфире раскритиковала нынешних звезд театра — а именно, выходцев из КВН, которые активно играют на сцене.
По ее мнению, своим успехом они обязаны исключительно напору:
«Кавээнщицы, которые ломятся к нам, на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, им ведь все равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов», — заявила она.
Васильева отметила, что из известных звезд КВН играла на сцене со Светланой Пермяковой — к звезде «Интернов» у 74-летней актрисы меньше претензий. А вот Марина Федункив и Ольга Картункова Васильевой оказались очень неприятны:
«Со Светланой Пермяковой мы играем в театре. Она помягче. А вот первые две — да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках», — заявила она.
Несмотря на мнение актрисы, звезды КВН сегодня пользуются успехом и на сцене, и в шоу-бизнесе — и весьма прилично зарабатывают.
Фото: Global Look press