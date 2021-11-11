Васильева резко высказалась о «наглых и пробивных» звездах КВН, которые пришли на сцену театра

Татьяна Васильева стала гостьей YouTube-шоу «Откройте, Давид!» и в эфире раскритиковала нынешних звезд театра — а именно, выходцев из КВН, которые активно играют на сцене.

По ее мнению, своим успехом они обязаны исключительно напору:

«Кавээнщицы, которые ломятся к нам, на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, им ведь все равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов», — заявила она.