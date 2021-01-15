Валерия трогательно поздравила дочь Пригожина с днем рождения: «Эта девочка прям моя»

Певица опубликовала в своем Instagram трогательное поздравление для Елизаветы, дочки супруга Валерии Иосифа Пригожина.

«Вдруг поняла, что январь—самый урожайный на дни рождения месяц в нашей семье, с ним может соревноваться только апрель. Сегодня новый год своей жизни отмечает наша Лизочка @lizaprigozhina.

Она по-настоящему пришла в мою жизнь, когда ей было лет 10, но уже тогда я понимала, что эта девочка вот прям моя - моя. Чем больше лет проходит, тем сильнее я ценю наши отношения. Когда люди рассуждают о какой - то мудрости, дальновидности нас, родителей, мне трудно сказать, насколько эти качества нами руководили с самого начала.

Я счастлива, что в моей жизни появилась Лейла, мама, родившая этого замечательного человека. Все происходит на уровне химии—вот мы все родные люди и все тут. И какой же выросла наша Лизочка!!!! Я не перестаю восхищаться её умом, глубиной, вдумчивостью, целеустремленностью, остроумием, добротой. Девочка наша, желаю тебе достичь самых больших высот, чтобы осуществились все твои самые амбициозные планы. Я знаю, что ты очень много учишься, не теряешь ни секунды своей жизни, и при всем этом желаю тебе стать немного легкомысленнее, потому что так много заниматься в твоём возрасте вредно», – пишет Валерия, отправив поздравление также Лейле Фаттаховой, бывшей супруге Пригожина и маме Лизы.