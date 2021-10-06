Валерия призналась, что ее детей травили и унижали из-за родства с ней
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Фото: @valeriya
Быть ребенком селебрити — не так просто и хорошо, как кажется со стороны. Певица Валерия раскрыла, что ее дети столкнулись с придирками и издевательствами из-за того, кто их мама. Об этом рассказывает «Собеседник».
«Конечно, им мешало, что они — мои дети. Особенно дочке Ане. В Щукинском училище, когда она училась, ей будь здоров доставалось! За границей, конечно, попроще. Сын ничего подобного там не испытывал. А в детстве — постоянно! В школе, бывало, говорили: "Ты что, уроки не выучил? Ты думаешь, тебе все можно, потому что ты — сын Валерии?". Я, конечно, была в шоке от таких заявлений. Хотелось спросить: "Вы что? А что, все остальные дети прямо всегда уроки делают? И никогда не случается, что не делают?"», — пожаловалась певица.
Сейчас ее дети уже выросли и живут отдельно и совершенно самостоятельно. Певица отмечает, что всем им удалось устроить свою жизнь и она не помогает им материально.
«Денег они у меня не спрашивают. Мы им не помогаем материально никак. Подарки к праздникам, конечно, дарим. Но на этом все. Они сами в этом плане справляются».
Стоит отметить, что многие дети звезд сталкиваются с травлей или недоверием из-за того, кем являются их родители. Ранее на это пожаловалась дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна.
Фото: Instagram