Валерия поделилась редким фото сына и рассказала, где он работает
Певица Валерия впервые за долгое время показала на своей странице в соцсети подросшего старшего сына Артемия. Через несколько дней молодому человеку исполнится 27 лет, так что, вероятно, именно поэтому артистка решила поделиться редким снимком с наследником.
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Фото: Instagram
Запечатлелись они в звукозаписывающей студии Hana Road studios. Она расположена в швейцарском городе Монтре. Как выяснилось, Артемий работает в ней уже 4 года, при этом последние 3 года руководит ей.
«Если ввести в поисковик Google запрос «Best recording studio in Switzerland», первой строкой появится Hana Road studios. Очень горжусь, что к такому успеху звукозаписывающей компании мой сын имеет самое прямое отношение», — поделилась Валерия в соцсетях.
Артемий Шульгин, как и его младший брат Арсений, женат. Два года назад его избранницей стала девушка, в которую сын Валерии был влюблен еще со школы. При этом отношения пара зарегистрировала в тайне от родителей. Как пояснил тогда Иосиф Пригожин журналистам, состоялась лишь церемония бракосочетания, а вот свадьбу молодожены не играли, так как на тот момент Артемий решил не тратить средств на пышное торжество, а использовать для этого деньги родителей счел невозможным.
Фото и видео: Instagram
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