Валерия поделилась редким фото сына и рассказала, где он работает

«Если ввести в поисковик Google запрос «Best recording studio in Switzerland», первой строкой появится Hana Road studios. Очень горжусь, что к такому успеху звукозаписывающей компании мой сын имеет самое прямое отношение», — поделилась Валерия в соцсетях.

Артемий Шульгин, как и его младший брат Арсений, женат. Два года назад его избранницей стала девушка, в которую сын Валерии был влюблен еще со школы. При этом отношения пара зарегистрировала в тайне от родителей. Как пояснил тогда Иосиф Пригожин журналистам, состоялась лишь церемония бракосочетания, а вот свадьбу молодожены не играли, так как на тот момент Артемий решил не тратить средств на пышное торжество, а использовать для этого деньги родителей счел невозможным.