Валерия ответила на пикантный вопрос об отношениях с Иосифом Пригожиным

В четверг, 27 мая, в эфире YouTube-шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным популярная певица Валерия и ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сделали ряд любопытных признаний. Расслабленная атмосфера в студии располагала.

Так, супруги продемонстрировали, что в их паре главную роль занимает прекрасная ее половина. Иосиф советуется с женой и старается делать так, чтобы у нее было хорошее настроение.

«Моему мужу приходится меня часто фотографировать для Instagram, поэтому он инстамуж», - улыбнулась Валерия.