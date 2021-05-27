Валерия ответила на пикантный вопрос об отношениях с Иосифом Пригожиным
В четверг, 27 мая, в эфире YouTube-шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным популярная певица Валерия и ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сделали ряд любопытных признаний. Расслабленная атмосфера в студии располагала.
Так, супруги продемонстрировали, что в их паре главную роль занимает прекрасная ее половина. Иосиф советуется с женой и старается делать так, чтобы у нее было хорошее настроение.
«Моему мужу приходится меня часто фотографировать для Instagram, поэтому он инстамуж», - улыбнулась Валерия.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @valeriya / Instagram
Ответила пара и на пикантный вопрос ведущего о том, кто в их семье чаще хочет секса:
Фото: Кадр из видео
Летом 2021 года супруги отметят 17-летие брака. «Время летит, но вместе с таким мужем ничего не страшно. Спасибо, любимый, за твою надежность и неугасающие чувства», - признавалась Валерия супругу в их предыдущую годовщину.
Фото: @valeriya / Instagram, кадры из эфира
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