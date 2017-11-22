Валерия, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Галина Юдашкина и другие «супермамы» года
Вчера, 26 ноября, в Барвиха Luxury Village состоялась Церемония награждения II НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «SUPER МАМЫ ГОДА», вручение которой было приурочено к Дню Матери в России. Цель этого мероприятия — привлечь внимание к талантливым женщинам, которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга и достижение успеха в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях, и могут служить примером для всех работающих или желающих проявить себя мам.
Главного титула удостоилась многодетная мама Валерия. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру пышным платьем в голубых тонах.
«Вчера на ежегодной премии "супермамы" достался главный приз под названием "супермама". Это очень лестно и приятно, тем более что номинированных достойных мамочек было достаточно. Глядя на моих деток, на то, какие они выросли умные, целеустремленные, добрые, трудолюбивые, могу сказать, что хоть я не была идеальной мамой, но все - таки кое-что, наверное, у меня получалось делать правильно», — написала она в блоге.
Обладательницами титула «супермама» в этом году также стали:
- ТВ-МАМА – Эвелина Бледанс
- КИНО-МАМА – Олеся Судзиловская
- МУЗ-МАМА – Анжелика Агурбаш
- ГЕРОЙ-МАМА – Дарья Костюк
- ДАНС-МАМА – Мария Андреева
- ПСИХОЛОГ–МАМА – Виктория Шурина
- ПРОДЮСЕР-МАМА – Марина Джон
- ФЭШН-МАМА – Галина Юдашкина
- ГЛАМУР–МАМА – Наталья Корнилова
- ДИЗАЙНЕР-МАМА – Ирина Гордеева
- ОБАЯНИЕ-МАМА – Валерия Куликова
- ХАРИЗМА-МАМА – Вера Миллина
- УЛЫБКА-МАМА – Инесса Фицеж
- ГЛАВ МАМА-2017 – Потапова Наталья, Кравченко Ольга
- СПОРТ-МАМА- Елена Товстик
- ФИТНЕС-МАМА – Елена Васильева
- ЗНАТОК-МАМА – Полина Диброва
- АРТ-МАМА- Ольга Абрахамян
- ШОУ-МАМА – Теона Дольникова
- БИЗНЕС-МАМА- Василиса Волкова
15-метровая красная дорожка, дорогие машины, роскошные наряды, сверкающие вспышки камер, знаменитости первой величины — атмосфера вечера была сказочной. Ведущими вечера стали Александр Олешко и Дарья Кончаловская. Почетным председателем жюри в этом году стала Диброва Екатерина — кандидат экономических наук, академик Российской академии медико-технических наук, действительный член Международной академии наук, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, обладательница Золотой звездой им. И.И. Мечникова «За активную жизненную позицию, плодотворный вклад в укрепление здоровья россиян и пропаганду здорового образа жизни». Также в жюри были замечены кинорежиссер Юрий Грымов, режиссер-постановщик «Новая Волна» и «Песня года» Александр Ревзин, художник-модельер Илья Шиян, актриса кино и театра, певица, заслуженная артистка России Алика Смехова.
Фото: архивы пресс-служб