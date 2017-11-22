В Москве вручили премию «SUPER МАМЫ ГОДА» - 2017.

Вчера, 26 ноября, в Барвиха Luxury Village состоялась Церемония награждения II НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «SUPER МАМЫ ГОДА», вручение которой было приурочено к Дню Матери в России. Цель этого мероприятия — привлечь внимание к талантливым женщинам, которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга и достижение успеха в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях, и могут служить примером для всех работающих или желающих проявить себя мам.

Главного титула удостоилась многодетная мама Валерия. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру пышным платьем в голубых тонах.

«Вчера на ежегодной премии "супермамы" достался главный приз под названием "супермама". Это очень лестно и приятно, тем более что номинированных достойных мамочек было достаточно. Глядя на моих деток, на то, какие они выросли умные, целеустремленные, добрые, трудолюбивые, могу сказать, что хоть я не была идеальной мамой, но все - таки кое-что, наверное, у меня получалось делать правильно», — написала она в блоге.

Валерия

Обладательницами титула «супермама» в этом году также стали:

  • ТВ-МАМА – Эвелина Бледанс
  • КИНО-МАМА – Олеся Судзиловская
  • МУЗ-МАМА – Анжелика Агурбаш
  • ГЕРОЙ-МАМА – Дарья Костюк
  • ДАНС-МАМА – Мария Андреева
  • ПСИХОЛОГ–МАМА – Виктория Шурина
  • ПРОДЮСЕР-МАМА – Марина Джон
  • ФЭШН-МАМА – Галина Юдашкина
  • ГЛАМУР–МАМА – Наталья Корнилова
  • ДИЗАЙНЕР-МАМА – Ирина Гордеева
  • ОБАЯНИЕ-МАМА – Валерия Куликова
  • ХАРИЗМА-МАМА – Вера Миллина
  • УЛЫБКА-МАМА – Инесса Фицеж
  • ГЛАВ МАМА-2017 – Потапова Наталья, Кравченко Ольга
  • СПОРТ-МАМА- Елена Товстик
  • ФИТНЕС-МАМА – Елена Васильева
  • ЗНАТОК-МАМА – Полина Диброва
  • АРТ-МАМА- Ольга Абрахамян
  • ШОУ-МАМА – Теона Дольникова
  • БИЗНЕС-МАМА- Василиса Волкова

15-метровая красная дорожка, дорогие машины, роскошные наряды, сверкающие вспышки камер, знаменитости первой величины — атмосфера вечера была сказочной. Ведущими вечера стали Александр Олешко и Дарья Кончаловская. Почетным председателем жюри в этом году стала Диброва Екатерина — кандидат экономических наук, академик Российской академии медико-технических наук, действительный член Международной академии наук, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, обладательница Золотой звездой им. И.И. Мечникова «За активную жизненную позицию, плодотворный вклад в укрепление здоровья россиян и пропаганду здорового образа жизни». Также в жюри были замечены кинорежиссер Юрий Грымов, режиссер-постановщик «Новая Волна» и «Песня года» Александр Ревзин, художник-модельер Илья Шиян, актриса кино и театра, певица, заслуженная артистка России Алика Смехова.

Фото: архивы пресс-служб