В Москве вручили премию «SUPER МАМЫ ГОДА» - 2017.

Вчера, 26 ноября, в Барвиха Luxury Village состоялась Церемония награждения II НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «SUPER МАМЫ ГОДА», вручение которой было приурочено к Дню Матери в России. Цель этого мероприятия — привлечь внимание к талантливым женщинам, которые виртуозно совмещают выполнение своего материнского долга и достижение успеха в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях, и могут служить примером для всех работающих или желающих проявить себя мам.

Главного титула удостоилась многодетная мама Валерия. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру пышным платьем в голубых тонах.

«Вчера на ежегодной премии "супермамы" достался главный приз под названием "супермама". Это очень лестно и приятно, тем более что номинированных достойных мамочек было достаточно. Глядя на моих деток, на то, какие они выросли умные, целеустремленные, добрые, трудолюбивые, могу сказать, что хоть я не была идеальной мамой, но все - таки кое-что, наверное, у меня получалось делать правильно», — написала она в блоге.