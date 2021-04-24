Валерий Меладзе рассказал о воспитании новорожденной дочки: «Няню брать не стали»
Фото: Starface
Исполнитель хита «Салют, Вера» рассказал журналистам портала Teleprogramma.pro во время концерта «Удачные песни», как они воспитывают новорожденную малышку. Имя которой, кстати, до сих пор хранится в секрете.
«Я счастлив в роли отца. Даже няню брать не стали, пока сами справляемся. Альбина сможет отлучаться на какие-то недолгие мероприятия», — отметил музыкант. Он добавил, что уход за малышкой приносит большое удовольствие. Ему нравится проводить с семьей много времени.
По словам Альбины Джанабаевой, их уже взрослые дети 17-летний Костя и шестилетний Лука хорошо ладят друг с другом. Старший брат не всегда может много времени проводить с младшим, так как усердно учится. Новость о беременности матери оба восприняли с радостью.
Напомним, для пары это уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Как пишет «СтарХит», для самого Меладзе родившийся на днях ребенок стал шестым — от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.
Фото: Starface, @meladzevalerian/ Instagram
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