Валерий Меладзе рассказал о воспитании новорожденной дочки: «Няню брать не стали»

«Я счастлив в роли отца. Даже няню брать не стали, пока сами справляемся. Альбина сможет отлучаться на какие-то недолгие мероприятия», — отметил музыкант. Он добавил, что уход за малышкой приносит большое удовольствие. Ему нравится проводить с семьей много времени.

По словам Альбины Джанабаевой, их уже взрослые дети 17-летний Костя и шестилетний Лука хорошо ладят друг с другом. Старший брат не всегда может много времени проводить с младшим, так как усердно учится. Новость о беременности матери оба восприняли с радостью.

Напомним, для пары это уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Как пишет «СтарХит», для самого Меладзе родившийся на днях ребенок стал шестым — от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.