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Валерий Меладзе рассказал о воспитании новорожденной дочки: «Няню брать не стали»

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Фото: Starface

Совсем недавно певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева вновь стали родителями.

Исполнитель хита «Салют, Вера» рассказал журналистам портала Teleprogramma.pro во время концерта «Удачные песни», как они воспитывают новорожденную малышку. Имя которой, кстати, до сих пор хранится в секрете.

«Я счастлив в роли отца. Даже няню брать не стали, пока сами справляемся. Альбина сможет отлучаться на какие-то недолгие мероприятия», — отметил музыкант. Он добавил, что уход за малышкой приносит большое удовольствие. Ему нравится проводить с семьей много времени.

По словам Альбины Джанабаевой, их уже взрослые дети 17-летний Костя и шестилетний Лука хорошо ладят друг с другом. Старший брат не всегда может много времени проводить с младшим, так как усердно учится. Новость о беременности матери оба восприняли с радостью.

Напомним, для пары это уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Как пишет «СтарХит», для самого Меладзе родившийся на днях ребенок стал шестым — от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.

Фото: Starface, @meladzevalerian/ Instagram

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