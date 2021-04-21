«Было не страшно»: Джанабаева — о беременности, реакции детей и заботе супруга
Фото: Global Look Press
Певица рассказала в беседе с Wday.ru о своих секретах красоты и о том, как прошла ее беременность и роды.
«Гулять больше, думать о хорошем, что, собственно, я и старалась делать. Не столько спортом занималась, сколько много ходила. Мне кажется, что мой режим для беременной был довольно активным, что тоже дало о себе знать. Конечно, я гораздо меньше выезжала по делам, но такого, чтобы осела дома, не было», — призналась Альбина.
Альбина призналась, что рассказала обо всем своему супругу просто и естественно, как будто он уже знал обо всем без слов.
«Это произошло настолько естественно, будто бы Валерий уже без моих слов обо всем знал», — говорит Альбина.
Певица признается, что решиться на третьего ребенка ей было не страшно. По ее словам, такие решения принимаются скорее свыше.
«А для нас это большое благословение и счастье стать родителями еще раз. Я не расцениваю появление ребенка как паузу в работе или вообще паузу, это рост и развитие души. Приходит новая жизнь, на тебе важная миссия привести ее в этот мир и быть рядом, пока ты можешь…».
Несмотря на то, что Джанабаева всегда была у всех на виду, никто не знал о ее интересном положении — о беременности Альбины узнали незадолго до родов.
«Это такое волшебство и таинство, мне хотелось как можно дольше сохранить его в себе, никого не посвящать, чтобы никто ничего не замечал и не видел».
Джанабаева отметила, что во время беременности и перед родами ее муж, Валерий Меладзе, окружил ее заботой и теплотой.
«Я чувствовала заботу от своих мужчин. Валерий всегда очень внимательный, но я старалась не превращать свое положение в какой-то культ, требующий особого отношения», — призналась Альбина.
Старшие дети Альбины Джанабаевой с радостью отнеслись к пополнению в семье. Младший сын пары, Лука, давно просил родителей подарить ему братика или сестричку и был очень рад, когда его желание исполнилось.
Хотя Альбина не прекращала работу даже во время беременности, она нашла свои способы обрести гармонию в себе. Певица готовилась к появлению девочки на свет, обустраивала дом и вместе со всей семьей подбирали имя для малышки.
Фото: Global Look Press
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