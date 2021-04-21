«Было не страшно»: Джанабаева — о беременности, реакции детей и заботе супруга

Певица рассказала в беседе с Wday.ru о своих секретах красоты и о том, как прошла ее беременность и роды.

«Гулять больше, думать о хорошем, что, собственно, я и старалась делать. Не столько спортом занималась, сколько много ходила. Мне кажется, что мой режим для беременной был довольно активным, что тоже дало о себе знать. Конечно, я гораздо меньше выезжала по делам, но такого, чтобы осела дома, не было», — призналась Альбина.

Альбина призналась, что рассказала обо всем своему супругу просто и естественно, как будто он уже знал обо всем без слов.

«Это произошло настолько естественно, будто бы Валерий уже без моих слов обо всем знал», — говорит Альбина.

Певица признается, что решиться на третьего ребенка ей было не страшно. По ее словам, такие решения принимаются скорее свыше.

«А для нас это большое благословение и счастье стать родителями еще раз. Я не расцениваю появление ребенка как паузу в работе или вообще паузу, это рост и развитие души. Приходит новая жизнь, на тебе важная миссия привести ее в этот мир и быть рядом, пока ты можешь…».