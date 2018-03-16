Валерий Меладзе показал, как занимается спортом

Многочисленные подписчики отметили, что Валерий Меладзе для них является образцом для подражания: «Когда же он успевает все: и на сцене, и в тренажерном зале, и общение с родными-друзьями-коллегами никто не отменял?..может у него 25 часов в сутках?.)..беру пример...», «Браво вам, за активную жизненную позицию!», «Хочется видеть наших мужчин пореже с банкой пива и почаще в тренажерным зале, чтобы они и за пятьдесят выглядели также харизматично, как Валерий Меладзе», «Физкульт-привет!», «Какой вы молодец ))) я в 21 умираю на тренировке 😂 на вас посмотрела и легче стало», «Ай, молодца!», «Прекрасный спортсмен, занятие физкультурой полезно и важно для гармонии тела, разума. А для мужчины сам Бог велел каждый день занятия спортом. Валерий всегда вперёд по жизни. Зарядили и меня вы на этот день».