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Валерий Меладзе показал, как занимается спортом

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Фото из Instagram Валерия Меладзе
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52-летний певец худеет к лету и демонстрирует в Instagram фотографии с тренировок.

Валерий Меладзе, один из самых импозантных певцов на отечественной эстраде, восхитил поклонников своей физической подготовкой. Артист поделился в Instagram снимками из спортзала. «В здоровом теле, здоровый дух!!!» — подписал музыкант видеоролик, в котором прыгает со скакалкой. Кроме того, фолловеры узнали, что в ежедневные тренировки Валерия входит кардио на беговой дорожке и комплекс упражнений на силовых тренажерах.

Многочисленные подписчики отметили, что Валерий Меладзе для них является образцом для подражания: «Когда же он успевает все: и на сцене, и в тренажерном зале, и общение с родными-друзьями-коллегами никто не отменял?..может у него 25 часов в сутках?.)..беру пример...», «Браво вам, за активную жизненную позицию!», «Хочется видеть наших мужчин пореже с банкой пива и почаще в тренажерным зале, чтобы они и за пятьдесят выглядели также харизматично, как Валерий Меладзе», «Физкульт-привет!», «Какой вы молодец ))) я в 21 умираю на тренировке 😂 на вас посмотрела и легче стало», «Ай, молодца!», «Прекрасный спортсмен, занятие физкультурой полезно и важно для гармонии тела, разума. А для мужчины сам Бог велел каждый день занятия спортом. Валерий всегда вперёд по жизни. Зарядили и меня вы на этот день».

К лету с прессом и новой песней!!!

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru)

Стоит отметить, что супруга Валерия Меладзе — певица Альбина Джанабаева — также поклонница здорового образа жизни. В своем Instagram красотка зачастую показывает фрагменты тренировок, а также делится секретами правильного питания и ухода за собой.

Фото: instagram

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