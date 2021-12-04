Кожа и леопард: Валерий Леонтьев появился на «Песне года» в дерзком образе

Леонтьев примерил кожаные брюки и леопардовый пиджак под которым надет стильный жилет с бахромой. Шею музыканта украшала толстая цепь, а дополнением к образу стали любимые артистом солнечные очки и массивные ботинки на грубой подошве.

Исполнитель хита «Казанова» является одним из самых востребованных артистов российской эстрады с 1980-х годов. За время своей карьеры певец выпустил более 20 альбомов, многие из которых до сих пор являются успешными, и в свое время расходились миллионными тиражами.