Кожа и леопард: Валерий Леонтьев появился на «Песне года» в дерзком образе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Перед началом ежегодного шоу артисты позировали фотографам, демонстрируя свои наряды, подобранные специально для светского выхода.
72-летний Валерий Леонтьев, известен своей любовью к необычным, экстравагантным и зачастую откровенным образам еще с самого начала своей карьеры. Казалось бы, удивить поклонников певца уже достаточно сложно. Артист не стал изменять своему стилю и появился на мероприятии в дерзком аутфите.
Леонтьев примерил кожаные брюки и леопардовый пиджак под которым надет стильный жилет с бахромой. Шею музыканта украшала толстая цепь, а дополнением к образу стали любимые артистом солнечные очки и массивные ботинки на грубой подошве.
Исполнитель хита «Казанова» является одним из самых востребованных артистов российской эстрады с 1980-х годов. За время своей карьеры певец выпустил более 20 альбомов, многие из которых до сих пор являются успешными, и в свое время расходились миллионными тиражами.
Фото и видео: Global Look Press, Макс Светский/Passion.ru