Валентина Рубцова рассказала о выгорании, жизни на два города и зависимости от сахара

44-летняя актриса и ее героиня Таня имеют много общего. Главным приоритетом для них является семья. Поэтому Валентина не расстраивается, когда ее называют заложницей одной роли: «Кроме работы в этом мире есть самая важная ценность — моя семья!».

Актриса отмечает, что ничто не может привести ее к выгоранию, потому что близкие и любящие люди всегда найдут нужные слова поддержки. Единственное, что может выбить актрису из колеи — это недосып.