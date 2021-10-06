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Валентина Рубцова рассказала о выгорании, жизни на два города и зависимости от сахара

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова в новом эксклюзивном интервью для Passion.ru раскрыла подробности личной жизни и рассказала о творческих планах. Как актрисе удается на протяжении 11 лет играть одну из самых популярных героинь, жить на два города и сохранять крепкие отношения с супругом более 20 лет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентина Рубцова

Фото: @yalav/Instagram

44-летняя актриса и ее героиня Таня имеют много общего. Главным приоритетом для них является семья. Поэтому Валентина не расстраивается, когда ее называют заложницей одной роли: «Кроме работы в этом мире есть самая важная ценность — моя семья!».

Актриса отмечает, что ничто не может привести ее к выгоранию, потому что близкие и любящие люди всегда найдут нужные слова поддержки. Единственное, что может выбить актрису из колеи — это недосып.

Тренировка Валентины Рубцовой

Несколько лет назад Рубцова страдала от сахарной зависимости. Из-за чего не могла сбросить лишний вес. Но актрисе удалось «вовремя взять себя в руки» и побороть тягу к сладостям. Несмотря на увлечение спортом, артистка понимала, что питание тоже играет огромную роль в борьбе за стройность.

Валентина с дочерью Софьей и мужем Артуром Мартиросяном проживают в Сочи. Но из-за работы актрисе очень часто приходиться уезжать в командировки в Москву. Жизнь на два города дается семье нелегко, но для ребенка город у моря подходит намного больше, чем столица, считает артистка.

Полное интервью актрисы читайте в эксклюзиве Passion.ru.

Фото и видео: Instagram