Проверяем слухи: Армен Джигарханян перенес серьезную операцию?

В беседе с РИА Новости друг артиста Артур Согомонян опроверг слухи об оперативном вмешательстве: «Да нет, там нет ничего критического. В выходные или в понедельник его выпишут уже. Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать».

Вячеслав Дьяченко, завтруппы театра, которым руководит Армен Борисович, также опровергает информацию о болезни руководителя. «С чего вы взяли, что он в больнице? Он находится под круглосуточным наблюдением, всегда рядом есть люди, которые следят за его здоровьем. Если он в доме отдыха, у себя на квартире — всегда его сопровождает человек, который следит за его здоровьем. Ходит он своими ногами, недавно был в театре, приезжал сюда», — цитирует собеседника «Говорит Москва». Стоит отметить, что, по словам Дьяченко, Джигарханян убедительно просил сотрудников не распространяться о его личной жизни.

Редакция Passion.ru желает здоровья Армену Борисовичу Джигарханяну!