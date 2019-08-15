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Проверяем слухи: Армен Джигарханян перенес серьезную операцию?

СМИ сообщили, что режиссеру установили кардиостимулятор.

14 августа пришло тревожное известие — Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Армена Джигарханяна. А сегодня, 15 августа, этот же источник уточнил, что артист перенес операцию по установке кардиостимулятора. «Все прошло в штатном режиме, Джигарханян находится в сознании. Но состояние остается стабильно тяжелым — у артиста сложная форма аритмии», — пишет Mash.

В беседе с РИА Новости друг артиста Артур Согомонян опроверг слухи об оперативном вмешательстве: «Да нет, там нет ничего критического. В выходные или в понедельник его выпишут уже. Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать».

Вячеслав Дьяченко, завтруппы театра, которым руководит Армен Борисович, также опровергает информацию о болезни руководителя. «С чего вы взяли, что он в больнице? Он находится под круглосуточным наблюдением, всегда рядом есть люди, которые следят за его здоровьем. Если он в доме отдыха, у себя на квартире — всегда его сопровождает человек, который следит за его здоровьем. Ходит он своими ногами, недавно был в театре, приезжал сюда», — цитирует собеседника «Говорит Москва». Стоит отметить, что, по словам Дьяченко, Джигарханян убедительно просил сотрудников не распространяться о его личной жизни.

Редакция Passion.ru желает здоровья Армену Борисовичу Джигарханяну!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Видео: YouTube/Телеканал 360

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