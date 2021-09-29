В ситуацию с уволенными актерами театра Ермоловой призвали вмешаться на государственном уровне

Так, ранее более 20 артистов театра имени Ермоловой без объяснения причин были уволены под предлогом сокращения по финансовым соображениям. Причем многим из актеров, как они сообщали журналистам, даже предложили места уборщиков.

В то же время, хотя многие поддержали незаконное увольнение, были и те, кто счел решение Меньшикова верным, в том числе актер Сергей Безруков.

«Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович, он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния. Если вернуться к вопросу, то я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов», - заявил актер.