Безруков поддержал Меньшикова, уволившего актеров: «Театр — не богадельня»
Сергей Безруков вступился за Олега Меньшикова, которого активно осуждают за увольнение около двадцати актеров — сотрудников театра Ермоловой. Некоторые из сокращенных артистов успели высказаться и заявить, что это было сделано незаконно.
Безруков, однако, придерживается другого мнения, которое озвучил в беседе с mk.ru.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @s_bezrukov
«Не берусь никого судить и не лезу в чужой огород, но давно мечтал о создании независимой комиссии, которая определяла бы квалификацию артиста — такая экспертиза должна быть. Я счастлив, что в премьере прошлого сезона — в "Дяде Ване" — я занял актеров старшего поколения, и они этому очень рады», — говорит он.
Он отмечает, что руководитель должен думать в первую очередь о работе учреждения.
«Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович, он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния. Если вернуться к вопросу, то я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов», — добавил артист.
Фото: Instagram Сергея Безрукова
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