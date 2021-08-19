Безруков поддержал Меньшикова, уволившего актеров: «Театр — не богадельня»

Сергей Безруков вступился за Олега Меньшикова, которого активно осуждают за увольнение около двадцати актеров — сотрудников театра Ермоловой. Некоторые из сокращенных артистов успели высказаться и заявить, что это было сделано незаконно.

Безруков, однако, придерживается другого мнения, которое озвучил в беседе с mk.ru.