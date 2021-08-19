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Безруков поддержал Меньшикова, уволившего актеров: «Театр — не богадельня»

Сокращение артистов в театре Ермоловой, в том числе сотрудников с множеством заслуг, вызвало серьезный общественный резонанс. Часть тех, кто был уволен, заявили о том, что это было сделано незаконно. Увольнения мотивировали непростым финансовым положением в учреждении.
Безруков поддержал Меньшикова, уволившего актеров: «Театр — не богадельня»

Сергей Безруков вступился за Олега Меньшикова, которого активно осуждают за увольнение около двадцати актеров — сотрудников театра Ермоловой. Некоторые из сокращенных артистов успели высказаться и заявить, что это было сделано незаконно.

Безруков, однако, придерживается другого мнения, которое озвучил в беседе с mk.ru.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков с женой

Фото: @s_bezrukov

«Не берусь никого судить и не лезу в чужой огород, но давно мечтал о создании независимой комиссии, которая определяла бы квалификацию артиста — такая экспертиза должна быть. Я счастлив, что в премьере прошлого сезона — в "Дяде Ване" — я занял актеров старшего поколения, и они этому очень рады», — говорит он.

Он отмечает, что руководитель должен думать в первую очередь о работе учреждения.

«Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович, он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния. Если вернуться к вопросу, то я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов», — добавил артист.

Фото: Instagram Сергея Безрукова

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