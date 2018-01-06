35-летняя певица Юлия Проскурякова игнорирует комментарии хейтеров.

Видеоролик, который появился в блоге Юлии Проскуряковой на днях, вызвал немало шума. В нем певица запечатлена в откровенном купальнике, купающейся в океане: новогодние каникула звездная семья провела с Филиппом Киркоровым и другими товарищами в Майами.

«Зачем снимать и выкладывать, если фигура не ахти… ну сплошной купальник бы одели, а то как в колхозе… наших везде можно узнать на пляже», «Юленька, вам стоило бы похудеть!» — цитирует подписанных на блог пользователей пресса.

«Да что вы докапываетесь со своими не нужными советами, у нее есть муж и если ему что то не понравится в Юлии он ей сможет об этом и уж к нему она прислушается», — возмущаются поклонники. Певица же просто удалила все негативные комментарии: она не раз сообщала, что мнение хейтеров ее не волнует.

«Такая классная фигурка! Красотка», «Очень красивое фото с растрепанными волосами», «Какая вы здесь хорошенькая!) Светлая», «Прекрасное видео! А какие фото живые! Я как будто почувствовала дуновение ветра, который растрепал Ваши волосы», «Класс! Как водичка? Судя по видео, вы одна на весь океан», — обсуждают подписчики фото и видео.

А вы рискнули бы искупаться в холодном океане зимой?

Фото: instagram