В Сети обсуждают возможное отцовство Гарика Харламова
Предполагаемая новая девушка бывшего мужа Кристины Асмус Яна Кошкина намекнула на беременность.
Вот уже несколько дней в Сети обсуждают возможную новую пару. Модель Яну Кошкину подозревают в том, что она встречается с Гариком Харламовым. Ее неосторожный пост в Instagram заставил всех обсуждать еще и ее беременность.
«Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать», — написала она.
Фото и видео: Globallookpress, Instagram
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