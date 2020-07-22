В Сети обсуждают возможное отцовство Гарика Харламова

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают возможную новую пару. Модель Яну Кошкину подозревают в том, что она встречается с Гариком Харламовым. Ее неосторожный пост в Instagram заставил всех обсуждать еще и ее беременность.

«Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать», — написала она.