В Сети обсуждают внешность подросших сыновей Марии Шукшиной

«С каждым годом мальчики все больше и больше становятся на свою звездную маму», — пишет «Теленеделя».

После развода мамы и папы дети Шукшиной долгое время не могли видеться с Вишняковым, но спустя некоторое время родителям удалось уладить отношения.

«Я не люблю загадывать, потому что на самом деле все меняется в этой жизни, очень все меняется. Главное чтобы в семье все были живы и здоровы, для меня бы это была такая неизменная единица, хотя она тоже меняется. Чтобы все были живы и здоровы, и тогда я буду спокойна, продолжать работать спокойно, и вообще жить спокойно. Чтобы все вокруг меня были — мои любимые, мои хорошие. Это — самое важное», — говорила звезда в одном из интервью.