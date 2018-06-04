Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В Сети обсуждают внешность подросших сыновей Марии Шукшиной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Марии Шукшиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сыновья-близнецы Марии Шукшиной — Фома и Фока — очень похожи на свою маму.

Эти выходные известная актриса Мария Шукшина провела с семьей. Фото, которое она опубликовала в разделе «stories» своего Instagram, стало весьма популярным в Сети.

СМИ обсуждают внешность сыновей Фомы и Фоки, родившихся в 2005 году в третьем браке актрисы. Отцом мальчиков стал юрист и бизнесмен Борис Вишняков. На фото ребята играют в гольф.

«С каждым годом мальчики все больше и больше становятся на свою звездную маму», — пишет «Теленеделя».

После развода мамы и папы дети Шукшиной долгое время не могли видеться с Вишняковым, но спустя некоторое время родителям удалось уладить отношения.

«Я не люблю загадывать, потому что на самом деле все меняется в этой жизни, очень все меняется. Главное чтобы в семье все были живы и здоровы, для меня бы это была такая неизменная единица, хотя она тоже меняется. Чтобы все были живы и здоровы, и тогда я буду спокойна, продолжать работать спокойно, и вообще жить спокойно. Чтобы все вокруг меня были — мои любимые, мои хорошие. Это — самое важное», — говорила звезда в одном из интервью.

Помимо близнецов, у Марии есть старшие дети — 20-летний Макар и 29-летняя Анна. В конце ноября 2014 года Дочь актрисы родила сына Вячеслава. В этом году, предположительно, у сына Марии тоже родился ребенок, но родство до сих пор не доказано.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери
София Ротару поздравила красавицу-внучку и показала лишнее на фото
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой