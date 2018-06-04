В Сети обсуждают внешность подросших сыновей Марии Шукшиной

Эти выходные известная актриса Мария Шукшина провела с семьей. Фото, которое она опубликовала в разделе «stories» своего Instagram, стало весьма популярным в Сети.
СМИ обсуждают внешность сыновей Фомы и Фоки, родившихся в 2005 году в третьем браке актрисы. Отцом мальчиков стал юрист и бизнесмен Борис Вишняков. На фото ребята играют в гольф.
«С каждым годом мальчики все больше и больше становятся на свою звездную маму», — пишет «Теленеделя».
После развода мамы и папы дети Шукшиной долгое время не могли видеться с Вишняковым, но спустя некоторое время родителям удалось уладить отношения.
«Я не люблю загадывать, потому что на самом деле все меняется в этой жизни, очень все меняется. Главное чтобы в семье все были живы и здоровы, для меня бы это была такая неизменная единица, хотя она тоже меняется. Чтобы все были живы и здоровы, и тогда я буду спокойна, продолжать работать спокойно, и вообще жить спокойно. Чтобы все вокруг меня были — мои любимые, мои хорошие. Это — самое важное», — говорила звезда в одном из интервью.
Помимо близнецов, у Марии есть старшие дети — 20-летний Макар и 29-летняя Анна. В конце ноября 2014 года Дочь актрисы родила сына Вячеслава. В этом году, предположительно, у сына Марии тоже родился ребенок, но родство до сих пор не доказано.
Фото: instagram