СМИ обсуждают причины отказа Аллы Пугачевой от «Новогодних огоньков».

Время от времени Алла Пугачева, шутя, жалуется на нехватку денег. Мол, она решила вернуться на сцену исключительно из-за меркантильных интересов, правда, потом передумала. Сегодня СМИ узнали о решении Примадонны не принимать участие в новогодних передачах. Не повлиял ли на это скандал, который устроили ее коллеги?

Некоторое время назад Максим Фадеев резко высказалася по поводу «Новогодних огоньков». Блогер Вадим Манукян организовал сбор подписей под петицией против одних и тех же лиц на эстраде, подчеркнув, что зрители устали от Пугачевой и Ко, и требуют смены состава и репертуара. Он же на днях опубликовал переписку с директором певицы Еленой Чупраковой, который подтверждает: Примадонна отказалась от участия в новогодних концертах — "Высшая лига", "Песня года", "Дискотека-80". Не соблазнили певицу даже высокие гонорары.

«Пугачева категорически отказалась петь и плясать для россиян в новогоднюю ночь. Напомним, что она проигнорировала и "Новую волну" в Сочи, хотя считается музой этого мероприятия. Мол, обиделась на травлю – пусть народ отдохнет и успеет соскучится», — пишет Дни.ру.

Фото: instagram