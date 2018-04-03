В Сети обсуждают грудь и живот «беременной» Ксении Собчак на фото в купальнике

Слухи о беременности Ксении Собчак ходят в Сети не первую неделю. Сегодня начинающий политик опубликовала свежие снимки в купальнике.
«Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск», — написала она.
«Подождите... А где живот? Писали, она же беременна?!?», «Ксюша все таки не беременна», — огорчились поклонники.
Следующий снимок, который Ксения опубликовала несколько минут назад, спровоцировал дискуссию о ее формах.
«Красивый купальник и настоящая Ксения», «И грудь красивая», «Не могу не написать.... СИСЬКИ!!», «Ноу силикон, все натурал», «И фигура в купальнике потрясающая!!!», — пишут фолловеры.
Впрочем, часть подписчиков блога Собчак уверены: она удачно скрывает округлившиеся формы. А как считаете вы?
Фото: instagram