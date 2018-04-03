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В Сети обсуждают грудь и живот «беременной» Ксении Собчак на фото в купальнике

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Фото из Instagram Ксении Собчак
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«Беременная» Ксения Собчак показала кадры с семейного отдыха.

Слухи о беременности Ксении Собчак ходят в Сети не первую неделю. Сегодня начинающий политик опубликовала свежие снимки в купальнике.

«Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск», — написала она.

«Подождите... А где живот? Писали, она же беременна?!?», «Ксюша все таки не беременна», — огорчились поклонники.

Следующий снимок, который Ксения опубликовала несколько минут назад, спровоцировал дискуссию о ее формах.

«Красивый купальник и настоящая Ксения», «И грудь красивая», «Не могу не написать.... СИСЬКИ!!», «Ноу силикон, все натурал», «И фигура в купальнике потрясающая!!!», — пишут фолловеры.

Впрочем, часть подписчиков блога Собчак уверены: она удачно скрывает округлившиеся формы. А как считаете вы?

Фото: instagram

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