В Сети обсуждают архивное фото молодой Валерии с маленькими детьми: «Замечательная семья»

В День защиты детей Валерия опубликовала в микроблоге архивное семейное фото. На нем молодая певица запечатлена с маленькими тогда еще детьми — сыновьями Артемом и Арсением и дочерью Анной.

«Самое главное в воспитании ребенка — любовь, ласка, забота, внимание и поддержка и защита. Родительская любовь должна вдохновлять к новым победам. Давайте верить в своих детей так, как не верите больше ни в кого, поощрять самостоятельность, учить отвечать за свои поступки. Давайте уважать их выбор, чтобы помочь развить замеченные таланты. Родительская любовь — это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам! И пусть у каждого малыша на свете будут мама и папа», — трогательно подписала Валерия фотографию.