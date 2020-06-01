В Сети обсуждают архивное фото молодой Валерии с маленькими детьми: «Замечательная семья»
Фото: Instagram
В День защиты детей Валерия опубликовала в микроблоге архивное семейное фото. На нем молодая певица запечатлена с маленькими тогда еще детьми — сыновьями Артемом и Арсением и дочерью Анной.
«Самое главное в воспитании ребенка — любовь, ласка, забота, внимание и поддержка и защита. Родительская любовь должна вдохновлять к новым победам. Давайте верить в своих детей так, как не верите больше ни в кого, поощрять самостоятельность, учить отвечать за свои поступки. Давайте уважать их выбор, чтобы помочь развить замеченные таланты. Родительская любовь — это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам! И пусть у каждого малыша на свете будут мама и папа», — трогательно подписала Валерия фотографию.
«Замечательная семья», «Пусть все детки будут здоровы и безмятежно счастливы!», «Моя любимая фотография», «С праздником всех деток и их родителей», «Пусть все будут здоровы!», «Такие еще птенчики здесь. Бомбическая троица», «Очень мудрые слова», — написали Валерии в комментариях.
Валерия родила всех детей от своего бывшего мужа Александра Шульгина. Уже много лет артистка счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, у которого от прошлых отношений тоже есть трое детей.
О том, как выглядела и чем занималась Валерия до развода с Шульгиным и до встречи с Пригожиным, читайте на сайте Passion.ru.
Фото: Instagram, Alena Kalita, Gennadii Sergeev/ Global Look press
Видео: Valeriya
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