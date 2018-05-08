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В постели с подругой: откровенное видео Ольги Бузовой взбудоражило Сеть

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Фото из Instagram Ольги Бузовой
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Ольга Бузова отдыхает с подругой на Сейшелах.

В Сети обсуждают видеоролик, который певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram. В кадре появляется мирно спящая Ольга, а вслед за ней — подруга. «Устала моя девочка, спит и спит. Просыпайся! Пошли купаться», — говорит она нежным голосом.

«Сонный цветочек. Будит меня каждое утро моя Оля, иначе бы вообще не встала», — пояснила звезда.

За день видео просмотрело почти два миллиона человек.

«А ты ночью с телефоном спишь?», «Бузовой парень не нужен, у нее телефон вместо него», «С телефоном и с мейком», «Это снэпчат... она не накрашена», — обсуждают фолловеры. Кто-то даже предположил, что Ольга сменила ориентацию: «Бузова пошла во все тяжкие, не скрывает свою лисбейскую пренодлежность, вот нормальные мужчины и бегут от нее, примкнул бедросыч ну это и понятно».

Оля Десятовская — давняя подруга звезды. Ее деятельность связана с организацией концертов. Дамы как можно чаще стараются встречаться и поддерживают друг друга в различных ситуациях.

Фото: instagram

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