В постели с подругой: откровенное видео Ольги Бузовой взбудоражило Сеть

В Сети обсуждают видеоролик, который певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram. В кадре появляется мирно спящая Ольга, а вслед за ней — подруга. «Устала моя девочка, спит и спит. Просыпайся! Пошли купаться», — говорит она нежным голосом.

«Сонный цветочек. Будит меня каждое утро моя Оля, иначе бы вообще не встала», — пояснила звезда.