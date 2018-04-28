«Главная мистификация века»: Филипп Киркоров сознался в обмане

Клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» за сутки набрал практически пять миллионов просмотров на YouTube. Пока пользователи Сети обсуждают скандальное видео, певец раскрывает карты, как проходили его съемки. Как выяснилось, самым важным было скрыть то, что Киркорову пришлось полностью сбрить бороду и усы. Об этом артист рассказал в своем Instagram. «ВСЯ ПРАВДА О ГЛАВНОЙ МИСТИФИКАЦИИ ВЕКА)- все 6 дней съёмок клипа »ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ» шли под грифом « совершенно секретно», и при полной конспирации , так как образок моего Героя в клипе «без бороды» должен был сохраняться в полном секрете, но активная Светская и Концертная жизнь Филиппа Киркорова продолжалась во всю и не могла остановиться и центральным событием съёмочной недели стали Премьера фильма «Тренер» моего гениального друга Данилы Козловского, концерт Шоу «Я» в городе Дубна + 2 дня Рождения Александра Когана и Аллы Пугачевой!Выход из ситуации был только один- КЛЕИТЬ БОРОДУ И УСЫ на мое,практически девственно бритое лицо маэстро Азимом ,чем ежедневно,все эти вечера, кудесница-мастерица , гримёр киностудии @Мосфильм» Ирина Шереметьева и визажист и занимались, да простят меня за этот маленький визуальный обман во благо искусства,все средства массовой информации ,мои поклонники и зрители».