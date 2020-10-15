Маленькие дочки Анны Хилькевич трогательно поздравили маму с днем рождения
Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/
Маленькие дочки Анны Хилькевич трогательно поздравили свою маму с днем рождения. Сегодня звезде сериала «Универ. Новая общага» исполнилось 34 года.
Дочери актрисы – Арианна и Мария, нарисовали для мамы большой яркий плакат с поздравлениями. Общей фотографией с девочками Анна поделилась в своем Instagram.
«Вот это Мамин день рождения! Но какой же это кайф, друзья!))) и неважно сколько мне исполняется лет, важно сколько всего у меня классного накопилось в душе, а там и шампуни, и мыло, маски, бритвы, уточки. Ладно, это была шутка за 30))) всем спасибо!!!»
Подписчики оценили подарок девочек, и сами присоединились к поздравлениям своего кумира.
«С днем рождения, счастья, здоровья и долголетия тебе Анна и всей вашей семье», «С Днем рождения! Будьте счастливы!», «С днём рождения!!! Какая крутая пижама с енотами! Я тоже такую хочу!!! Где взять?», «С днем рождения! Пусть все будут рядом и будут здоровы. Новых крутых ролей. Желаю сыграть вам роль вашей мечты.», «С Днем Рождения. Счастья, здоровья, всего самого хорошего вам!! Будьте счастливы)»
Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич
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