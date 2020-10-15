Маленькие дочки Анны Хилькевич трогательно поздравили маму с днем рождения

«Вот это Мамин день рождения! Но какой же это кайф, друзья!))) и неважно сколько мне исполняется лет, важно сколько всего у меня классного накопилось в душе, а там и шампуни, и мыло, маски, бритвы, уточки. Ладно, это была шутка за 30))) всем спасибо!!!»

Подписчики оценили подарок девочек, и сами присоединились к поздравлениям своего кумира.

«С днем рождения, счастья, здоровья и долголетия тебе Анна и всей вашей семье», «С Днем рождения! Будьте счастливы!», «С днём рождения!!! Какая крутая пижама с енотами! Я тоже такую хочу!!! Где взять?», «С днем рождения! Пусть все будут рядом и будут здоровы. Новых крутых ролей. Желаю сыграть вам роль вашей мечты.», «С Днем Рождения. Счастья, здоровья, всего самого хорошего вам!! Будьте счастливы)»